Aquests són els símptomes d'abstinència que pots tindre amb els vapejadors

El tabaquisme en un problema de salut pública a tot el món, i molta gent, ha cregut en el mite que els vapejadors són menys nocius, sobretot és una creença que s'ha difós considerablement entre la gent jove. Davant l'absència de xifres concretes, però amb un visible augment d'aquests cigarrets electrònics en qualsevol ambient festiu, els experts ofereixen algunes pautes i informació sobre les possibles conseqüències.

Els efectes negatius de fumar vapejadors

La primera d'elles i més important és que els vapejadors, que escalfen una solució líquida que conté nicotina, també generen addicció. Moltes persones, en el seu afany per deixar de fumar el cigarret tradicional, es passen a aquests aparells electrònics, però desconeixen que també contenen nicotina i, per tant, els efectes són semblants als del tabac.

Els vapejadors ajuden a deixar de fumar?

Encara que hi ha ciutadans que fumen vapejadors en un intent per deixar a un costat el cigarret tradicional, la realitat és que els efectes són els mateixos.



Encara que el l'aparell no crema el tabac, sinó un líquid que escalfa, genera una espècie de vapor que s'inhala a través dels pulmons i que conté nicotina, saboritzants i altres substàncies químiques perilloses com el diacetil, o metalls pesants com a níquel, estany i plom.



Per tant, no és gens clar que els vapejadors siguin el pas intermedi més recomanable per a deixar de fumar. Entre altres coses, els qui ho fan refereixen una assiduïtat bastant major d'hàbit de consum.

Els símptomes d'abstinència en disminuir el vapeig

En deixar d'usar vapejadors de nicotina, el cos pot reaccionar mentre s'adapta a l'absència d'aquesta substància tòxica i addictiva. Si bé les reaccions varien de persona a persona, els símptomes de l'abstinència més comuns solen incloure una certa dificultat per a agafar el son i mantenir-ho durant la nit.



Una altra de les conseqüències de deixar els vapejadors és la sensació de decaïment generalitzada, irritabilitat impossible de controlar, i fins i tot la necessitat d'evaporar o fumar encara més. La dificultat per a concentrar-se en les tasques quotidianes, i una extrema sensació de fam completen la llista de símptomes respecte a l'abstinència.

Entre els consells per a controlar aquesta síndrome, els experts recomanen reduir gradualment el contingut de nicotina del líquid; intentar canviar la freqüència amb la qual es vapeja, espaiant cada vegada més l'hàbit; i exercitar la paciència amb la mirada posada en l'objectiu final, que és deixar l'hàbit i protegir-nos contra malalties molt greus que provoquen les substàncies que inhalem amb aquestes cigarretes electròniques.