La justícia anul·la la prohibició d’utilitzar vapejadors a les platges de Barcelona

La justícia ha anul·lat la prohibició d’utilitzar vapejadors a les platges de Barcelona, segons publica el Tot Barcelona i han confirmat fonts municipals a l’ACN. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat parcialment un recurs presentat per l’Associació Exfumadors contra l’ordenança municipal que des de finals de juliol del 2022 prohibeix fumar a les platges de la ciutat. D’acord amb el que publica el rotatiu, la sala contenciosa administrativa ha declarat nul·les les disposicions relatives als vapejadors en considerar que l’Ajuntament no té competències per regular el seu ús en aquest àmbit.