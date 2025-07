Paraigües UV: aliats contra la canícula més enllà de la crema solar

Amb l’arribada de la canícula, el període més càlid de l’any, quan les hores de sol i, per tant, d’exposició al sol es troben en el seu punt més àlgid: prenem mesures. Les cremes amb protecció solar ajuden a prevenir els danys a la pell dels raigs ultraviolats, però no repel·leixen la sensació de llum directa del sol.

El doctor Lluís Puig, cap de dermatologia a l’Hospital Sant Pau de Barcelona, explica que “a més, en moltes ocasions no s’aplica prou bé, perquè hi ha zones, com el cap, on és poc pràctic de posar-ne, o perquè hauria de fer-se una reaplicació cada X temps, i les quantitats mai són les més adequades”. Un bon complement i, cada vegada més habitual, són els paraigües amb protecció UV.

Segons l'expert, els paraigües convencionals ja ofereixen una certa protecció solar, amb un factor d’entre un 10 i un 30 –en funció de com sigui d'atapeïda la tela. Tanmateix, els paraigües amb filtre solar no sols augmenten el factor fins a un 50, sinó que molts també incorporen una coberta superior reflectant, de manera que, talment com quan duem una samarreta blanca, “el sol rebota”.

“El filtre solar dels paraigües”, exposa el doctor, “s’explica tan fàcilment com que s’afegeixen substàncies químiques, moltes vegades no gaire diferents de les de les cremes, a dintre dels teixits”. Els avantatges que proporcionen en comparació amb les locions són que mantenen la seva eficàcia durant tot el seu ús i que emparen el cos sencer, fins i tot si anem vestits amb poca roba.

L’ús d’aquesta tipologia de paraigües és sobretot recomanable per a persones amb fotosensibilitat, propenses a l’aparició de taques, que se sotmeten a algun tipus de tractament amb un grau d’agressivitat considerable, o d’una edat avançada.

Des de la ganiveteria i paraigüeria Casa Lama de Barcelona, asseguren que, arran de les onades de calor i de la conscienciació més gran de la població, els paraigües amb protecció UV “han deixat de tenir un ús residual”. Els preus no disten massa, respecte dels paraigües convencionals –ambdós volten la trentena d’euros–, i avancen que, de cara a la temporada vinent, n'augmentaran substancialment la comanda.