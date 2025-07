Les polèmiques propostes de la DGT: mínim dues persones per vehicle, entre d'altres

A l’Estat espanyol, en el marc de les noves estratègies de mobilitat urbana, la Direcció General de Trànsit (DGT) està valorant la implantació d’una mesura que podria canviar notablement la circulació a les grans ciutats com Barcelona o Madrid: afavorir que als vehicles hi viatgin, com a mínim, dues persones. Aquesta proposta pren com a referència els carrils VAO (Vehicles d’Alta Ocupació) que ja s’utilitzen en diversos països europeus.

Tot i això, aquesta iniciativa encara es troba en fase d’estudi. Dins d’aquesta mateixa línia, també s’estan posant sobre la taula altres idees que requeriran debat, com ara la possibilitat de limitar un sol cotxe per habitatge o la d’establir un pagament diari d’un euro als vehicles no residents que circulin per determinades vies, una pràctica que ja s’està aplicant a les Illes Balears.

Les Illes Balears, capdavanteres

Precisament a les Balears ja s’han començat a aplicar algunes d’aquestes mesures amb l’objectiu de descongestionar el trànsit, especialment durant els mesos d’estiu. A Formentera i Eivissa, per exemple, els conductors de vehicles que no són residents han de pagar una taxa diària per circular, i també s’han establert franges horàries i controls d’accés.

Mallorca serà la següent illa a implementar una política similar, però amb tarifes molt més elevades, que poden variar entre els 35 i els 150 euros, segons el nivell d’emissions del vehicle, en línia amb el que ja es fa en llocs com Fuerteventura.

D’altra banda, la proposta de limitar el nombre de vehicles per habitatge a un no prové de la DGT, sinó del mateix Govern balear. Aquesta iniciativa respon a la preocupació pel creixement constant dels desplaçaments quotidians i busca reduir el volum de trànsit. Segons aquest pla, cada habitatge només podria tenir un vehicle registrat fiscalment, tot i que es contemplarien excepcions per a casos d’emergència, persones amb mobilitat reduïda o residents permanents.

Tecnologia que ja s'aplica a França

Pel que fa a la proposta de la DGT sobre els carrils VAO, l’ens dirigit per Pere Navarro està estudiant la viabilitat d’instal·lar sistemes tecnològics, com ara sensors o radars, per identificar quantes persones viatgen dins d’un mateix cotxe. Es tracta d’un sistema similar al que ja s’utilitza a França. Tot i això, aquesta mesura encara es troba en fase de valoració i no hi ha una data concreta per a la seva aplicació.