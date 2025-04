La DGT modificarà quatre senyals de trànsit tradicionals

Arriben canvis a la carretera. Tal com recull El País, la Direcció General de Trànsit prepara una renovació del catàleg de senyals de trànsit, ja que el vigent forma part del reglament de circulació del 2003. Si bé s'han incorporat nous senyals, també n'ha modificat d'altres per adaptar-les als temps actuals.

Un dels canvis és que els trens ja no treuen fum. Els antics senyals de trànsit que marcaven la presència d'un pas a nivell tenien una locomotora amb fum, però com que la majoria dels trens actuals són elèctrics, cal un canvi. Ara hi haurà un tren de front i sense fum.

Una altra actualització és que el nen ja no agafarà de la mà a la nena en aquell cartell que indica la presència d'una zona escolar. Ara s'han intercanviat els papers: la nena fa el paper d'adolescent, amb una figura més alta amb cua, falda i una motxilla més gran.

A la part oposada de la franja d'edat, la gent gran ja no va encorbada. El primer senyal era una persona de la tercera edat amb una corba molt marcada, però, segons relata El País, la DGT vol lluitar contra l'edatisme i, tot i que mantindrà la sensació de vulnerabilitat d'aquest col·lectiu, optarà per una figura més neutra: una parella d'ancians amb una lleugera curvatura i un bastó.

Per altra banda, un nou senyal de perill per animals entrarà a les carreteres. La presència de porcs senglars és cada cop més habitual a prop de les poblacions i les urbanitzacions, motiu pel qual s'ha creat un cartell específic per indicar la possible aparició de l'animal a la via. Serà una silueta del porc senglar amb signes de corpulència i un ullal blanc.