Per què la NASA recomana l'orxata als seus astronautes?

Durant l'estiu ens agraden els productes frescos per lluitar contra la calor. Deixen de banda els plats calents i entren al menú les amanides, les sopes fredes, la fruita… i a l'hora de les postres es repeteix la història. Gelats, granissats i orxata són els imprescindibles en qualsevol sobretaula estiuenca.

Precisament l'orxata és un producte amb reconeixement internacional. Tant és així que ha estat recomanada per la NASA com un producte destacable per les seves propietats biogeneratives. De fet, l'Agència Espacial dels Estats Units ha recomanat als seus astronautes que la consumeixin en les pròximes missions.

Una beguda amb molts beneficis

L'orxata és una beguda refrescant, però que, a més, aporta una gran quantitat de nutrients essencials, entre els quals es troben les vitamines C i E, fibra, fòsfor, ferro, magnesi, calci i potassi. És per això que aquesta beguda es converteix en un aliment nutritiu que recolza diverses funcions de l'organisme. Una altra de les claus és el seu baix contingut en sodi, que juntament amb la presència d'enzims digestius, com la lipasa i l'amilasa, facilita la digestió i la fa especialment beneficiosa per a les persones que pateixen d'hipertensió.

A més, també té propietats preventives contra el Parkinson, l'alzheimer o alguns tipus de càncer. Segons algunes investigacions realitzades per la Universitat de València a través del Food&Health Living-Lab, l'àcid oleic present a l'orxata juga un paper crucial en la protecció del sistema cardiovascular, ja que contribueix a la reducció del colesterol.

Com triar una bona orxata

Ara bé, per aprofitar tots els beneficis de l’orxata, convé tenir en compte alguns detalls a l’hora de consumir-la. El millor moment per beure-la és al migdia o a primera hora de la tarda, quan el cos agraeix una aportació energètica i hidratant, especialment en dies de calor intensa. Els nutricionistes recomanen escollir orxata fresca i sense pasteuritzar, elaborada de manera artesanal i amb xufles de DOP València, que són garantia de qualitat i concentració de nutrients.

També cal fixar-se en l’etiquetatge: algunes marques comercials hi afegeixen massa sucres o conservants. Una orxata equilibrada no hauria de portar més de tres o quatre ingredients. A casa, es pot conservar a la nevera durant un màxim de tres dies, sempre que sigui natural i sense additius. I per als qui tinguin intoleràncies, cal saber que és una beguda lliure de lactosa, gluten i proteïnes d’origen animal, cosa que la fa ideal per a dietes veganes i persones amb al·lèrgies alimentàries.