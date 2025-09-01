Les carreteres catalanes més mortíferes del 2025: les tres primeres acumulen el 25% de les defuncions

Els vuit primers mesos del 2025, han mort 97 persones en 90 accidents a les carreteres catalanes. Així ho indiquen les dades del Servei Català de Trànsit (SCT) fins al 31 d'agost, que denoten una disminució de la mortalitat en un 20% respecte al mateix període del 2019, l'any de referència del Pla de Seguretat Viària de l'organisme. Si bé, són tres morts més que l'any passat, quan 94 persones van perdre la vida en 86 sinistres.
El perfil de les víctimes continua sent molt concret pel que fa al gènere, ja que 77 morts han estat homes i 20, dones. Pel que fa als ferits greus, la proporció és similar, en la qual el 75,3% són homes i el 24,7%, dones. D'altra banda, les víctimes de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 42,3% dels morts. En concret, 30 eren motoristes, 7 vianants i 4 ciclistes.
La franja d'edat que acumula més morts és la que va dels 55 fins als 64 anys (19), tot i que es manté la tendència a l'alça en les franges per sota dels 35 anys. Així, fins al 31 d’agost, 36 persones menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres, la qual cosa suposa el 37,1% del total. En concret, hi ha hagut 15 morts de 15 a 24 anys, 19 més de 25 a 34 anys i també 2 de 0 a 14 anys. D’altra banda, entre els 35 i els 54 anys han perdut la vida 27 persones, i 15 més a partir dels 65 anys.
Tres carreteres aglutinen el 25% de les morts en accidents de trànsit a Catalunya, tot i que el SCT destaca la disgregació de les defuncions. Sigui com sigui, les tres principals són l'AP-7 (11), l'A-2 (7) i la C-58 (6). A banda, la C-12 i l’N-II han registrat enguany quatre morts cadascuna, i la C-25, C-31 i C-16, tres.
Els senyals de trànsit que quedaran modificats aquest 2025
El 2025 serà un any de canvis a les carreteres de l'Estat. I és que la Direcció General de Trànsit (DGT) prepara diverses modificacions pel que fa als senyals de trànsit. Es tractarà de canvis progressius que es produiran quan els senyals antics quedin massa vells. Sigui com sigui, persegueixen modernitzar-los i adaptar-los als conductors. En aquesta notícia, t'expliquem quins són els que canviaran.