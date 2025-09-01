Els catalans porten la contrària a la resta de l'Estat en el pla de vacances

Les vacances d'estiu obren tot un ventall de possibilitats. N'hi ha que prefereixen passar-se el dia a la platja, altres prefereixen refugiar-se en zones on les temperatures són més baixes, altres simplement improvisen i fan una mica de tot. Les preferències són diverses i infinites, però un estudi recentment publicat per la marca cervesa Mahou ha deixat una conclusió molt clara: els catalans porten la contrària a la resta de l'Estat.
Quin és el motiu? Doncs el pla preferit per les vacances. La marca indica que, per a la majoria dels espanyols, el pla estrella de l'estiu és la platja. Una preferència que destaca especialment a Andalusia, Múrcia i Castella i Lleó, però que és menys popular a altres territoris. Catalunya és d'un d'ells, igual que el País Valencià i l'Aragó.
I és que, sempre segons l'informe, els catalans prefereixen altres plans com viatjar a l'estranger o anar a la muntanya. Mentre que més de la meitat de ciutadans d'Andalusia, Múrcia i Castella i Lleó situen la platja com el pla estrella de l'estiu, la xifra baixa al 28% en el cas dels valencians, al 36% en el cas dels catalans i al 37% en el cas dels aragonesos.
Entre les prioritats dels enquestats, l'estiu també és una bona època per tenir moments de tranquil·litat amb un mateix, viure escapades inesperades, fer plans amb la gent més propera, o optar per tastar la bona gastronomia. La majoria dels homes prefereix buscar la calma, mentre que la majoria de les dones enquestades elegeixen els plans inesperats.
Canvi de tendència del turisme a Catalunya
Cal recordar que aquest estiu s'ha produït un canvi de tendència del turisme a Catalunya: venen més turistes d'arreu, però es queden menys nits. És la principal conclusió que deixa l'Enquesta d'ocupació hotelera del juliol a Catalunya elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i treballada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que recull que el nombre de visitants estrangers ha crescut un 3,6% respecte al mateix mes del 2024, però les pernoctacions han disminuït un 0,5%.
Així, tot i que Catalunya ha acollit 61.000 turistes més de fora de l'Estat (1.731.000), els hotels han registrat 29.000 pernoctacions menys (6.064.000). Les dades mostren un canvi de tendència en què cada vegada són més els viatgers que trien el país per passar les vacances, però opten per estar-s'hi menys dies, la qual cosa deixa una balança lleugerament negativa per als hotels.
El turisme intern tampoc ha ajudat a pal·liar aquesta disminució. Els catalans han fet menys turisme a Catalunya, amb una davallada del 7,1% respecte al juliol de 2024. I, a sobre, també han retallat les estades, amb un 11,2% de pernoctacions menys.
Els visitants que han permès tancar el mes hoteler per sobre del juliol anterior han estat els de la resta de l'Estat. Aquests han apostat en massa per Catalunya i hi han passat les vacances un 58,7% més que el 2024. També han passat menys dies que aleshores, però, així i tot, les seves pernoctacions totals han incrementat un 17,9%.