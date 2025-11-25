Detenen a La Rioja un depredador sexual reincident que captava menors a través de les xarxes socials

La Guàrdia Civil ha detingut un home a La Rioja com a presumpte autor dels delictes d'agressió sexual, corrupció de menors, detenció il·legal, inducció a l'abandonament del domicili d'una menor i desobediència a agents de l'autoritat. El mateix acusat ja estava citat a declarar al jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa per una presumpta agressió sexual a una altra menor de 15 anys.
Arran d'una denúncia, els agents van començar una investigació en què es van analitzar diverses converses extretes del mòbil de la víctima i es van trobar missatges de contingut sexual, explícit i agressiu, enviats per un home que havia contactat amb la menor a través de les xarxes socials. L'agressor havia enviat a la menor vídeos de contingut sexual violent i de dominació, a més, hi havia comentaris en els quals es comentava la diferència d'edat.
Davant la gravetat dels fets i la situació de desprotecció de la menor, la Guàrdia Civil va fer gestions per localitzar al presumpte autor dels fets. Durant aquestes gestions, es va constatar que el sospitós, que és empadronat a Granada, tenia un assenyalament judicial de control específic en vigor, emès pel jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa per una presumpta agressió sexual a una altra menor de 15 anys.
Els agents van contactar telefònicament amb l'home que va reconèixer estar amb la menor desapareguda, negant-se a informar d'on eren. Finalment, la policia va poder localitzar-los, detenir el sospitós i entregar la víctima als seus pares. Durant el registre al lloc on s'allotjava, es van trobar diversos objectes de caràcter sexual.
La Guàrdia Civil ha alertat que aquest tipus de persones utilitzen les xarxes socials per contactar amb adolescents i guanyar-se la seva confiança, amb l'objectiu de manipular-los de forma progressiva. L'objectiu final d'aquesta estratègia és organitzar trobades físiques i mantenir relacions sexuals amb les víctimes.