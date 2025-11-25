Detenen un home per maltractar la parella i tancar-la a casa durant quatre mesos a Corbera de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 45 anys per un delicte de violència de gènere i detenció il·legal a Corbera de Llobregat (Baix Llobregat). La víctima va explicar als agents que patia maltractaments i que feia quatre mesos que el marit no la deixava sortir de casa.
Dies abans, el divendres 14 de novembre, la dona havia contactat amb els serveis socials del municipi amb un correu electrònic en què relatava la situació que estava vivint. La víctima va demanar assessorament per la situació de violència de gènere per part de la parella, amb la qual convivia. Si bé, després de diversos intercanvis de correus electrònics, la comunicació entre la dona i els serveis socials es va tallar.
A causa de la interrupció, els serveis socials es van posar en contacte amb els Mossos per informar dels fets i agents de la Unitat del Grup d'Atenció a la Víctima de la comissaria de Sant Vicenç dels Horts i agents de la Policia Local de Corbera es van desplaçar al domicili familiar, on van mantenir una conversa amb la dona.
Aquesta va explicar als agents que patia maltractaments per part del seu marit, el qual no la deixava sortir del domicili des de feia quatre mesos. Finalment, el dimarts 18 de novembre, amb la informació recollida de serveis socials i de la conversa amb la dona, els agents van detenir a l'home per un delicte de violència de gènere.