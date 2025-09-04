Terrassa, les Franqueses i Ripollet, les ciutats metropolitanes amb major descens de criminalitat

Els delictes ocorreguts a Terrassa durant el primer semestre han baixat un 17,2 % en comparació al mateix període de l'any passat, el segon descens més gran entre els municipis metropolitans de més de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona. Ho recull el balanç de delictes publicat aquest dimarts pel Ministeri de l'Interior, que indica que les altres ciutats amb una davallada destacada Franqueses del Vallès (-23,2%) i Ripollet (-17,1%). D'altra banda, al conjunt de la demarcació, Vilanova i la Geltrú sobresurt per registrar un increment delictiu del 12,4% durant el primer semestre. La segueixen Pineda de Mar (+11,3%), Esplugues de Llobregat (+10,3%) i l'Hospitalet (+10,2%).
A Terrassa, els primers sis mesos del 2024 va haver-hi 5.512 infraccions penals, que s'han reduït fins a les 4.566 d'aquest any. Destaca el descens relacionat amb el tràfic de drogues, la llibertat sexual, els robatoris amb violència i intimidació, les baralles i els furts. D'altra banda, s'ha disparat el nombre de ciberdelictes.
Segons les dades publicades, a les Franqueses han passat de 383 delictes la primera meitat del 2024 a registrar-ne 294 durant el mateix període d'enguany. Especialment, ha baixat la criminalitat en l'àmbit dels delictes contra la llibertat sexual, els ciberdelictes, el robatori de vehicles i les baralles. La tercera ciutat amb un descens més notable, Ripollet, ha passat de 926 delictes a 768. En aquest municipi vallesà han baixat sobretot els casos relacionats amb la llibertat sexual, el tràfic de drogues i els robatoris amb violència i intimidació. Per contra, han crescut els ciberdelictes.
Els llocs on més ha crescut
Pel que fa als municipis de la demarcació de Barcelona on més ha crescut la criminalitat, Vilanova ha registrat un increment de 2.051 infraccions el primer semestre de l'any passat a 2.306 casos ara. Hi ha un ascens destacat dels delictes contra la llibertat sexual, alhora que van a l'alça també els ciberdelictes i els furts. Pineda de Mar és el segon municipi amb un increment més destacat (de 698 delictes a 777), el qual respon a un major nombre de casos relacionats amb baralles tumultuàries, agressions sexuals amb penetració, tràfic de drogues i robatoris amb força en establiments.
En el cas d'Esplugues, l'índex de criminalitat creix un 10,3% de forma interanual després de registrar 1.574 delictes el primer semestre del 2024 a 1.736 aquest any. Sobretot creixen les denúncies per agressió sexual amb penetració i robatoris a establiments, mentre baixen els delictes greus i menys greus relacionats amb baralles.
A l'Hospitalet de Llobregat, l'increment és del 10,2%, amb un ascens notable en l'àmbit de la ciberdelinqüència. També pugen els robatoris amb violència i intimidació, mentre baixa el tràfic de drogues, els robatoris amb força a domicilis i les baralles.
Badalona, Sabadell, Granollers i Mataró
Pel que fa a altres grans ciutats metropolitanes, a Badalona la variació interanual de la criminalitat el primer semestre és del -0,7%: de 7.623 infraccions a 7.566. Tot i que hi ha hagut dos assassinats i homicidis més que un any enrere i han pujat els casos d'agressió sexual, el balanç queda gairebé congelat perquè han baixat els casos de diferents tipologies de robatoris i les baralles, així com les estafes informàtiques.
A Sabadell s'ha registrat un descens del 8%, amb 5.546 delictes el primer semestre del 2024 i 5.100 aquest 2025. Baixen sobretot els robatoris amb força a domicilis, els casos de tràfic de drogues i els delictes relacionats amb baralles. Per contra, es disparen els ciberdelictes i les agressions sexuals amb penetració.
En el cas de Granollers, el balanç és tímidament positiu, amb un creixement de l'1,3%: es passa de 1.647 delictes a 1.668. Sobretot creixen els robatoris de vehicles, els delictes relacionats amb baralles i els delictes relacionats amb la llibertat sexual. Per contra, baixen substancialment els casos de temptativa d'homicidi i assassinat.
Pel que fa a Mataró, la delinqüència durant el primer semestre és un 8,7% inferior respecte a un any enrere, amb un registre que passa de 4.799 infraccions a 4.380. Els descensos més destacats són en l'àmbit del tràfic de drogues, les estafes informàtiques, els robatoris amb violència i els robatoris a establiments. Creixen, en canvi, les temptatives d'homicidi i altres ciberdelictes.