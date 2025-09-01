El Museu de Terrassa presenta un programa educatiu orientat especialment al públic escolar per a aquest nou curs. També van dirigides, però, a tot el públic que estigui interessat a conèixer el patrimoni històric, artístic i cultural de la ciutat. S'oferiran un total de 69 activitats: 29 visites, 18 itineraris, 15 tallers i 7 activitats en llengua estrangera.
El programa també contempla la renovació de dues visites i la inclusió de fins a 5 noves propostes. Així mateix, s'ha renovat el material didàctic corresponent a les activitats "La llegenda del drac de Terrassa" i "Un castell de conte", ambdues adreçades a l'alumnat d'Educació Infantil i incloses dins l'oferta "La mainada al Museu".
Pel que fa a les visites incloses al nou catàleg, una d'aquestes és "L'ermita de Can Boada del Pi", relacionada amb el modernisme i que gira al voltant d'aquest edifici modernista, protegit com a bé d'interès local i recentment rehabilitat. D'altra banda, "Les històries de l'arqueòloga Puig", oferirà visita inclusiva protagonitzada per l'arqueòloga Puig i uns personatges històrics molt especials interpretats per usuaris i usuàries de Prodis o LaFACT i que s'inclou dins d'un projecte inclusiu impulsat per l'Alberg de Vallparadís, que permetrà als participants conèixer molts dels secrets amagats del conjunt monumental de la Seu d'Ègara.
Les novetats per a aquest curs també inclouen dos itineraris que giren al voltant del modernisme i de la figura de Lluís Muncunill. Es tracta de "La carpeta d'en Muncunill" i "Passejant amb Lluís Muncunill", dues propostes que permetran als i les participants, apropar-se i conèixer la persona i l'obra del considerat com l'arquitecte més prolífic del patrimoni industrial i modernista i el gran llegat que el seu treball va deixar a Terrassa.
A més, el nou catàleg també inclou el taller "Un trencadís Modernista", adreçat a alumnat dels cicles Mitjà i Superior d'Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Grau Mitjà, Grau Superior i Educació d'Adults. Una activitat que permetrà descobrir aquesta tècnica decorativa i elaborar un petit trencadís.
Al marge d'aquestes novetats i com ja és habitual, el Museu de Terrassa presenta un ampli ventall d'activitats adreçades als joves amb l'objectiu d'acostar el patrimoni, les tradicions i la història local al públic infantil i juvenil. Així, i sota el nom de "La mainada al Museu" enguany es recullen un total de 19 activitats entre les quals destaquen propostes com "La castanyada", "La llegenda del drac de Terrassa", "El tió de Nadal", "La vella Quaresma no vol marxar!" o "Contes de princeses".
També destaquen itineraris per la ciutat com ara "La transició a Terrassa", tallers com "Eines i foc. La prehistòria al museu", o activitats relacionades amb l'art com "Va de retrats" o "Un vitrall modernista". A més, durant el curs escolar, el Museu de Terrassa també organitza diferents activitats en llengua estrangera entre les quals destaquen visites a la Casa Alegre de Sagrera, la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa de Vallparadís o la Torre del Palau en anglès o francès.
Finalment, entre les diferents visites a espais i elements patrimonials distribuïts per tota la ciutat que proposa el nou catàleg hi ha el Teatre Principal, el Cementiri Municipal de Terrassa o l'Ajuntament, entre molts d'altres.
Increment de sessions i participants durant el curs 2024-2025
Durant el passat curs escolar, el Departament d'Educació i Acció Cultural (DEAC) del Museu de Terrassa, va realitzar un total de 790 sessions que van comptar amb la participació de 18.616 persones. Una xifra que representa un increment del 10,33% pel que fa al nombre de sessions i d'un 12,78% pel que fa al nombre de participants respecte al curs anterior.
El DEAC del Museu de Terrassa és el responsable de dissenyar, executar i programar l'oferta regular d'activitats anuals, així com ajudar a la interpretació, difusió i coneixement del Museu i del patrimoni local i comarcal i programar la dinamització de les exposicions permanents i temporals del Museu, elaborant el material didàctic necessari.