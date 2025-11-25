La gastronomia catalana s'enlaira a la guia Michelin: dos restaurants s'estrenen i quatre nous dues estrelles

Màlaga ha acollit aquest dimarts la gala d'entrega de les noves estrelles Michelin en el tercer any que la guia espanyola és en solitari, sense Portugal. La d'enguany és una edició especial, ja que fa 125 anys des que l'empresa de pneumàtics va decidir començar a entregar als seus clients un llibret amb recomanacions de restaurants.
Fins a arribar aquí. Des d'aquest dimarts al vespre, almenys una vintena de tot l'Estat formen una nova constel·lació que ja brilla amb els seus companys veterans. Catalunya es manté com la regió de l'Estat amb més estrellats: amb els dos que s'estrenen aquest 2025, ja en són 64 (cinc amb tres estrelles, uns altres nou amb dues i fins a 50 amb una).
Aquest cop no hi ha hagut cap canvi a l'Olimp de la gastronomia. L'asturià Casa Marcial va aconseguir la seva tercera estrella l'any passat ampliant fins als 16 restaurants la màxima categoria de la guia. En aquesta, es mantenen els cinc catalans: l'ABaC de Jordi Cruz, la Cocina Hermanos Torres, el Disfrutar, Lasarte de Martín Berasategui, i El Celler de Can Roca.
Després que l'any passat fos el xef Carlos Casillas, del restaurant Barro d'Àvila, qui va aconseguir el guardó a millor cuiner jove, enguany el premi ha viatjat fins a Jaén. El xef Juan Carlos García (32 anys), del restaurant Vandelvira, ha estat premiat amb el Young Chef 2026. La catalana Martina Puigvert, del restaurant Les Cols d'Olot, el va rebre en la gala del 2024. Finalment, el premi al xef mentor, que reconeix la generositat i dedicació formant nous xefs, l'ha rebut Quique Dacosta del restaurant homònim tres estrelles a Dénia, Alacant.
Més enllà de les estrelles
La guia Michelin també ha aprofitat la gala d’aquest vespre per anar una mica més enllà de la cuina i reconèixer tots els professionals del sector de la restauració. Luis Baselga, del restaurant Smoked Room (Madrid), ha estat reconegut amb el premi a millor sommelier de la Guia Michelin 2026. Es tracta del tercer any que es lliura aquest guardó, i el català Josep Roca, del Celler de Can Roca, va ser el primer distingit.
El servei de sala també s’ha vist premiat. El guardó, en aquest cas, s’ha desplaçat a Madrid. El cap de sala del restaurant Desde 1911, Abel Valverde, ha estat guardonat amb el premi especial servei de sala de la Guia Michelin 2026. En l’edició passada va ser la cap de sala de Maralba (Albacete) la guardonada.