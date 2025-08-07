Terrassa rep el reconeixement del Banc de Bones Pràctiques per sis iniciatives innovadores

L'Ajuntament de Terrassa ha rebut el reconeixement del Banc de Bones Pràctiques per sis iniciatives en els àmbits de la innovació social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Les propostes, reconegudes per la Fundació Carles Pi i Sunyer, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, refermen l'aposta del consistori per impulsar iniciatives transformadores i transferibles en diversos àmbits.
Amb aquestes sis noves incorporacions al catàleg d’aquest banc d’experiències de referència, Terrassa compta en total amb 46 propostes reconegudes pel Banc de Bones Pràctiques des de l’any 2010.
Els projectes de l’Ajuntament de Terrassa que han estat inclosos aquest 2025 impulsen aspectes com la innovació econòmica, la lluita contra el racisme, l’accessibilitat universal, la inclusió cultural i el suport a les persones grans.
Realitat immersiva per entendre el racisme
"Posa’t les ulleres. Actua contra el racisme" ha estat reconegut com a bona pràctica en l’àmbit de la ciutadania. Es tracta d'un projecte que fa ús de la realitat virtual per sensibilitzar, denunciar i actuar contra situacions de discriminació racial. Està basat en cinc històries terrassenques reals, que han sigut enregistrades en 360 graus, de manera que et permet posar-se a la pell de qui viu aquestes injustícies quotidianes.
La proposta ha estat impulsada per l’Espai Terrassa Sense Racisme i ha estat reconeguda també en fòrums estatals com el MigrADMI 2025, un espai per reflexionar i treballar en matèria de migracions, diversitat i convivència i que enguany s'ha celebrat a Gran Canària.
Suport vital a la gent gran en moments clau
En l’àmbit de les polítiques per a la gent gran, s’ha reconegut com a pràctica significativa el projecte "Acompanyament en les transicions vitals", que busca no perdre el contacte amb les persones grans que deixen d’assistir als casals municipals. El protocol contempla seguiment telefònic, detecció de situacions de vulnerabilitat i accions d’acompanyament personalitzat, reconeixement i suport. En el primer any d’aplicació al Casal Anna Murià -que és l'únic Casal Municipal específic per a gent gran de Terrassa- s’han atès 113 persones, s’han identificat 88 situacions de risc i s’han realitzat 31 accions d’acompanyament i reconeixement.
Invertir en accessibilitat per transformar la ciutat
Dins de l’àrea d’accessibilitat i capacitats diverses, s’han reconegut tres iniciatives destacades. La primera, "Subvencions per a l’accessibilitat", reconegut com a bona pràctica per millorar l’autonomia i qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda. Aquest programa ofereix ajuts econòmics per reformar edificis i eliminar barreres arquitectòniques, i es va iniciar el 2024 amb tres línies d’ajuts dirigides a edificis d’habitatges, entitats sense ànim de lucre i locals comercials. Davant l’èxit de la primera edició, es va decidir ampliar-lo el 2025 amb dues línies específiques: edificis residencials i entitats sense ànim de lucre.
Una altra iniciativa reconeguda ha estat "Hora Blava: cinema inclusiu", considerada una pràctica significativa per promoure l’accés igualitari a la cultura. Aquesta iniciativa ofereix sessions de cinema en català adaptades per a infants amb trastorn de l’espectre autista (TEA) o discapacitat intel·lectual, amb llum ambiental suau i volum reduït. Des de la seva posada en marxa el 2023, el projecte ha tingut una gran acollida, amb més de 1.200 assistents, i actualment es programa de forma habitual al Cinema Catalunya.
Finalment, la tercera és el projecte "Autobusos accessibles", que ha rebut el reconeixement per fomentar l’accessibilitat cognitiva al transport públic. En el marc del programa #TerrassaTrencaBarreres, aquesta iniciativa incorpora pictogrames i guies visuals per facilitar l’ús dels autobusos urbans a persones amb dificultats cognitives o comunicatives. A més, ha estat útil per altres col·lectius com infants, persones nouvingudes i grups vulnerables, afavorint-ne l’autonomia i la inclusió. El projecte ha tingut un impacte social positiu i es considera un model reproduïble en altres municipis.
Terrassa, pol d’innovació econòmica
Finalment, dins de l’àmbit de promoció econòmica, ha estat reconegut com a bona pràctica el "Pla de la Innovació. Estratègia per a la promoció econòmica", una iniciativa estratègica de l’Ajuntament que es desplega des del 2007 i que va ser actualitzada el 2020 per adaptar-se als reptes globals actuals. Aquest pla ha consolidat Terrassa com a municipi referent en innovació, especialment en els àmbits de la salut i l’audiovisual, gràcies a projectes com la Plataforma Innointegra, Orbital 40 o el Health Care Innovation Lab.
El model terrassenc es basa en la col·laboració publicoprivada, la sostenibilitat i la generació de projectes amb impacte real al territori. L’objectiu central és transformar l’economia local, posicionar la ciutat com a hub d’innovació i afavorir la competitivitat del teixit empresarial mitjançant una cooperació efectiva entre agents econòmics i socials.