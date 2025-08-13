Comencen les obres de restauració ambiental al torrent de la Grípia, a l'Anella Verda de Terrassa

Ja estan en marxa les obres per millorar la connectivitat i restauració ecològica al pas del torrent de la Grípia per la carretera N-150, a Terrassa. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica impulsa aquest projecte, que vol recuperar el pas natural de fauna i restaurar l'ecosistema fluvial en aquest punt, amb un pressupost de 287.636,36 euros finançats pels fons europeus Next Generation.
L’actuació, concretament, preveu enderrocar l’assut de Can Cintet -que actualment en desús-, extreure més de 1.100 m³ de sediments acumulats, reperfilar la llera del torrent i revegetar-la amb espècies autòctones. També s'eliminaran espècies invasores, com la canya americana.
Segons explica el Departament, aquest punt es considerava fins ara un coll d'ampolla ecològic entre les serralades Litoral i Prelitoral. Amb les obres, assegura que tot plegat millorarà de forma significativa la permeabilitat del territori per a la fauna, especialment per a grans mamífers, així com afavorirà la continuïtat dels corredors verds que connecten espais naturals i reforçar la resiliència dels ecosistemes locals.
D'altra banda, també es preveu que els treballs redueixin el risc d'inundacions, facilitant la circulació d'aigua i fauna. A més, s'estan realitzant de manera que minimitzin les afectacions al trànsit i respectant el cicle hidrològic del torrent, que sovint presenta cabals molt baixos, especialment durant l'estiu. El projecte s'emmarca dins del Programa d'Infraestructura Verda de Catalunya.