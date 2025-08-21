Un restaurant de Sant Cugat guanya el «Joc de cartes» del Vallès

Un restaurant de Sant Cugat ha guanyat l'últim capítol de Joc de Cartes Estiu: Taberna 1984. En l'episodi que s'ha emès aquest dimecres a la nit, el programa de Marc Riba ha visitat alguns racons del Vallès l'objectiu de trobar el restaurant on fan millors tapes. El guanyador ha sigut una proposta que no fa ni un any que porta oberta a la plaça dels Rabassaires del municipi santcugatenc. També hi han participat el restaurant Bistró XXI de Castellar del Vallès i el Rauxa-Bodega Contemporània a Sabadell.
La rivalitat entre els concursants també ha estat present en aquest capítol del programa per excel·lència de l'estiu de TV3, després d'un episodi pilot carregat d'èxit on es buscava el millor arròs del Barcelonès. Un cop més, Joc de Cartes Estiu va triomfar pel que fa a l'audiència i va ser el segon programa més vist del dia, amb un 24,6% de quota de pantalla i una mitjana de 352.000 espectadors.
Els millors platets del Vallès
Cristina González i Carlos Soler, de la Taberna 1984, s'han proclamat els campions dels platets als vallesos. Els companys han valorat amb un 6,3 de nota mitjana aquest restaurant que va obrir a principis del 2025 al barri de Volpelleres. Amb la valoració final del presentador del programa, però, han acabat obtenint un 7,6.
La resta de concursants van trobar la cuina neta i l'espai, "sofisticat". Pel que fa al menjar, malgrat algunes crítiques -com és habitual- van creure que el gust i la presentació eren bons.
Els guanyadors es van endur un premi de 3.000 euros.
Més tapes a Sabadell i Castellar del Vallès
Pel que fa als altres dos concursants, en segona posició va quedar el Rauxa - Bodega Contemporània, que es troba al carrer de les Tres Creus de Sabadell. Isaac Catalán i Aleix Jorba van obtenir una puntuació final de 6,8, que van servir als seus companys platets com un steak tàrtar o el foie-gras a la brasa.
Finalment, qui es va endur l'últim lloc -el tercer- va ser Bistró XXI, de Castellar del Vallès, amb un 5,3.