Nou acord per potenciar el Centre d’Art Tèxtil Contemporani de Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Associació Grau-Garriga i la família de l’artista per donar continuïtat al projecte del Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani, que es troba a la masia de Cal Quitèria. L’acord té una vigència de quatre anys i vol consolidar l'equipament com a espai de referència del tapís i l’art tèxtil tant a escala local com internacional.

El conveni estableix la cessió temporal d’obres del llegat de Josep Grau-Garriga per part de la família, l’ús del nom de l’artista en la denominació del centre i la participació de l’Associació Grau-Garriga en l’assessorament i la definició de la programació expositiva. Segons ha anunciat, l’Ajuntament assumirà íntegrament la gestió del Centre. Això inclou, el manteniment de les obres, el transport, les assegurances i l’organització de les exposicions.

El programa d’activitats del centre inclourà exposicions regulars d’art tèxtil i prestarà una atenció especial a les propostes internacionals i, alhora, a la promoció d’artistes emergents. Està previst, també, que la família i l’Associació Grau-Garriga col·laborin activament en el desenvolupament del projecte, que vol difondre el llegat de l’artista i promocionar de l’Escola Catalana del Tapís.

La col·laboració que s'ha establert i la cessió de les obres, es fa de forma altruista i sense contraprestació econòmica. "Sant Cugat referma el seu compromís amb la cultura i amb la memòria d’un dels grans noms del tapís contemporani", ha expressat l'Ajuntament a través dels canals institucionals. Amb aquesta acció es persegueix l'objectiu de reforçar el Centre Grau-Garriga com a pol de creació, conservació i projecció de l’art tèxtil.