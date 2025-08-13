El Mercat Vell de Sant Cugat reobrirà les portes el 19 d'agost

El Mercat Vell tornarà a reobrir les portes el pròxim 19 d’agost després de mesos d’obres de reformes. Ho farà en fase de proves, amb l’obertura de quatre botigues amb punt de venda i degustació, que s’afegiran a l’Ametller Origen i l’actual cafeteria que ja es troben en funcionament.
El tinent d’alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha explicat que aquesta reobertura els omple de satisfacció, ja que els fa anar cap a un panorama de “plena ocupació dels mercats municipals”, un fet, diu, que “dinamitza el comerç local i de proximitat”, com ha explicat a Cugat Mèdia.
Picornell també ha puntualitzat, però, que la inauguració oficial del Mercat Vell no es farà fins de cara a la segona o tercera setmana de setembre, i que l’objectiu és que ho faci a ple rendiment, a falta de finalitzar les obres del pis de dalt.
Una reobertura amb noves parades
De cara al 19 d’agost s’obriran una primera parada de conserves, aperitius i tapes; una segona dedicada a productes d’aviram; una tercera per carns i embotits; i una última de peix i marisc. Ho ha detallat Lluís Martínez, arquitecte i soci de Gourmets de Sant Cugat, la concessionària del Mercat Vell, durant la visita institucional que s’ha fet per veure l’avançament de les obres.
Per la seva banda, Montserrat Garcia, també membre de Gourmets de Sant Cugat, ha especificat que les parades començaran a funcionar en horari nocturn, així com els migdies dels caps de setmana, per provar tot l’equipament nou.
Últims anys amb polèmiques
En els últims anys l’equipament del Mercat Vell ha arrossegat algunes polèmiques. Per una banda, la querella penal que uns veïns del carrer de l’Endevallada van interposar contra els seus gestors l’any 2016. Un judici en el qual Gourmets de Sant Cugat i L&MG Europe Partners s’havien de defensar d’una acusació de delictes contra el medi ambient i falsedat documental.
D’altra banda, la demanda que Peixagogo, l’empresa gestora de les parades de La Peixateria i del restaurant JAPO al Mercat Vell, va interposar contra Gourmets de Sant Cugat, per l’arribada d’Ametller Origen al mercat.
Consideraven que la cadena no s’hi hauria d’instal·lar perquè el plec de condicions de la concessió assenyalava que les parades han de ser de caràcter “tradicional”, un requisit que, segons Peixagogo, no es compleix en tractar-se d’un supermercat.
Preguntat per quin punt es troben aquests dos processos, el tinent d’alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha comentat que ells no hi volen entrar i que, en tot cas, són qüestions “que han de solucionar entre privats”.