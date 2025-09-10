Jornada informativa a Sant Cugat sobre el nou sistema de facturació electrònica i Verifactu

A partir del 2026, tant autònoms com empreses hauran de tenir en compte una nova normativa. Per això, des de Talenom Sant Cugat han organitzat una sessió informativa per al pròxim 18 de setembre on es pretén orientar professional, autònoms i empreses en el nou sistema de facturació electrònica i Verifactu. La jornada serà gratuïta i tindrà lloc a la seu de Talenom, al SC Trade Center.
Concretament, la nova normativa afectarà les empreses a partir de l’1 de gener de 2026 i els autònoms sis mesos després, a partir de l’1 de juliol del mateix any. L'assessoria, especialitzada en serveis fiscals, comptables, laborals i legals per a empreses, oferirà la sessió titulada “El futur de la facturació: tot el que has de saber sobre Verifactu”. L'objectiu principal és conèixer què implica la nova normativa, com preparar els petits negocis i resoldre dubtes.
A més, la trobada comptarà amb la participació de Pep Gil, director de negoci de Talenom Sant Cugat, i la xerrada anirà a càrrec de Pau Teruel, Responsable de Producte de Tax & Accounting a Talenom. L’esdeveniment compta amb la col·laboració de SCE Sant Cugat Empresarial i el suport de l’SC Trade Center. Les places, però, són limitades, així que els interessats a assistir a aquesta jornada gratuïta han de confirmar assistència a través del següent formulari.
Talenom a Catalunya i Espanya
Sant Cugat Consulting, assessoria fundada el 1993 amb una llarga trajectòria en serveis de gestió de negocis al Vallès, va ser adquirida i integrada a Talenom el 2023. La integració ha permès ampliar l’oferta de serveis per a empreses, facilitar la digitalització de processos i la incorporació d’eines tecnològiques, a més de mantenir la proximitat i el tracte personalitzat que caracteritzen la firma. Pep Gil, un dels socis fundadors de Sant Cugat Consulting, és el director de negoci de Talenom Sant Cugat. En l’actualitat, Talenom Sant Cugat té un equip de 22 persones enfocat a ser aliat estratègic d’empreses i autònoms.
Des de l’arribada de Talenom a Espanya el 2021, la companyia internacional d’origen finlandès ha adquirit i integrat un total de 16 assessories i la plataforma tecnològica Nomo. Actualment, Talenom opera a tot l’Estat amb més de 20 oficines en set comunitats autònomes, entre elles Catalunya (Barcelona, Sant Cugat, Granollers, Mataró i Manresa).