Detenen un multireincident per robatoris i danys a vehicles

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 6 d’agost al seu domicili de Rubí un home com a presumpte autor de diversos robatoris a Sant Cugat del Vallès durant el mes de juliol. Se li atribueixen dos robatoris amb força en un supermercat i un bar, el 4 i el 12 de juliol, dos robatoris amb força a l’interior de vehicles i dos delictes lleus de danys a vehicles.
També se’l relaciona amb un robatori amb violència a una dona de 75 anys comès el 20 de juliol a l’estació de Valldoreix, L’home, que acumula un gran nombre d’antecedents policials des de febrer de 2024, la majoria per robatoris amb força i robatoris amb violència i intimidació, va passar a disposició judicial el 7 d’agost.
La cadena de robatoris amb força
El primer robatori amb força que se li atribueix al detingut es va produir el 4 de juliol en un supermercat de Sant Cugat quan va accedir forçant la persiana i va sostreure la caixa registradora amb 880 euros en efectiu. Durant la tarda del mateix dia, la caixa registradora va ser localitzada abandonada a prop del lloc dels fets amb una part dels diners recuperats.
El segon robatori va tenir lloc el 12 de juliol, en aquest cas en un bar, quan va trencar la porta d’accés amb una tapa de claveguera i va sostreure la caixa registradora amb 1.100 euros. Durant la investigació, es van localitzar també quatre vehicles danyats prop de l’establiment, alguns amb objectes sostrets que van ser recuperats.
Els investigadors també van comprovar que, junt amb un altre home, va participar en el robatori amb violència a una dona de 75 anys al voltant de l’estació de Valldoreix. Quan passejava per l’avinguda Viladelprat, els dos homes la van abordar per arrencar-li d’una estrebada un penjoll d’or i fugir corrents. La víctima va patir lesions lleus i va ser atesa mèdicament.