Societat

El 112 rep 33 trucades del Vallès Occidental per incidències amb les tempestes aquest dijous

Sant Cugat del Vallès és el municipi que més n'ha concentrat, amb 20, i Barcelona el segon, amb 10

  • Un dia de pluja intensa a Sabadell -

Publicat el 28 d’agost de 2025 a les 17:44
Actualitzat el 28 d’agost de 2025 a les 19:07

El telèfon d'emergències 112 ha rebut durant aquest dijous un total de 91 trucades, 58 de les quals han acabat generant expedients per incidents, a causa de l'episodi de pluges previst per a aquest dijous. La majoria de les persones han trucat des del Vallès Occidental, amb 33 trucades i, en segon lloc, Barcelona, amb 10. Pel que fa a municipis, Sant Cugat del Vallès és el que més n'ha registrat, segons informa Protecció Civil.

Després del Vallès Occidental i Barcelona, des del Vallès Oriental s'han fet set trucades i des del Baix Llobregat, set més. Les quatre comarques tenen alerta taronja fins a les 20 h de la tarda.

En el context de les pluges, els Bombers han hagut de fer 30 sortides entre les 13 i les 17 hores, de les quals 23 han sigut a la Regió Metropolitana Nord (10 a Sant Cugat). D'altra banda, s'han fet cinc actuacions més a la Regió Metropolitana Sud i dues més a la central.

El Meteocat havia activat aquesta setmana l'alerta per pluges i tempestes a gairebé tot el país. Aquest dijous, es preveia que els ruixats més forts es concentressin sobretot al litoral i prelitoral central i nord.

 

