El 112 rep 33 trucades del Vallès Occidental per incidències amb les tempestes aquest dijous

El telèfon d'emergències 112 ha rebut durant aquest dijous un total de 91 trucades, 58 de les quals han acabat generant expedients per incidents, a causa de l'episodi de pluges previst per a aquest dijous. La majoria de les persones han trucat des del Vallès Occidental, amb 33 trucades i, en segon lloc, Barcelona, amb 10. Pel que fa a municipis, Sant Cugat del Vallès és el que més n'ha registrat, segons informa Protecció Civil.
Després del Vallès Occidental i Barcelona, des del Vallès Oriental s'han fet set trucades i des del Baix Llobregat, set més. Les quatre comarques tenen alerta taronja fins a les 20 h de la tarda.
En el context de les pluges, els Bombers han hagut de fer 30 sortides entre les 13 i les 17 hores, de les quals 23 han sigut a la Regió Metropolitana Nord (10 a Sant Cugat). D'altra banda, s'han fet cinc actuacions més a la Regió Metropolitana Sud i dues més a la central.
El Meteocat havia activat aquesta setmana l'alerta per pluges i tempestes a gairebé tot el país. Aquest dijous, es preveia que els ruixats més forts es concentressin sobretot al litoral i prelitoral central i nord.