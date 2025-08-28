El Meteocat manté l'alerta per pluges i tempestes a 27 comarques

El temporal de pluges ja ha deixat acumulacions importants d'aigua a la meitat oest del país i aquest dijous canvia de rumb. És per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una nova alerta que, en l'última actualització feta, afecta un total de 27 comarques durant tota la jornada.
L'avís per intensitat de la pluja està en marxa des de primera hora del matí i s'allargarà durant 24 hores, fins a primera hora del matí de divendres. El nivell de perill és de quatre sobre sis, la qual cosa implica la possibilitat de caiguda de quaranta litres d'aigua en només trenta minuts. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent.
Tempestes i pluges a Catalunya durant tot dijous
Des de primera hora del matí i fins a les 14 hores s'activa el primer tram de l'alerta. El nivell taronja se situa al Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. Per altra banda, el nivell groc es troba al Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.
La situació s'intensifica mentre es focalitza en la meitat est del país a partir de primera hora de la tarda. Des de llavors i fins al vespre, el nivell taronja d'alerta se situa al Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, Osona, la Garrotxa i el Ripollès. El nivell groc quedarà reduït al Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Moianès, el Lluçanès, el Berguedà i la Cerdanya.
Ja és a partir del vespre quan la situació anirà molt a la baixa. A les primeres hores de la nit, l'alerta ja només es quedarà en nivell groc al litoral central, des del Tarragonès al Maresme, i a la Garrotxa i el Ripollès. A la matinada ja de divendres clourà l'alerta amb les últimes tempestes altre cop al litoral central, del Baix Llobregat fins a la Selva.
Avís per acumulació d'aigua
Cal recordar que el Meteocat no només ha emès una alerta per pluges intenses. I és que també hi ha un avís per acumulació d'aigua que afecta, durant tota la jornada, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la Selva. En aquest cas, el nivell de perillositat és d'u sobre sis, la qual cosa suposa acumulacions d'aigua que poden superar els cent litres en 24 hores.
Protecció Civil demana extremar la prudència
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per fer front a possibles inundacions durant aquest dijous. En paral·lel, els serveis d'emergència de la Generalitat també han demanat extremar la prudència davant el temporal i evitar apropar-se a zones inundables.
Al seu torn, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han incrementat la vigilància a les seves conques per la crescuda sobtada de torrents i rieres. Per la seva banda, els Agents Rurals han incrementat la vigilància i les actuacions de control i senyalització prop de zones inundables i han intensificat la vigilància d’incendis produïts per llamps.