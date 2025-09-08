Un informe revela les causes de la branca caiguda al Pi d'en Xandri

L'Ajuntament de Sant Cugat ha fet públics els resultats de l’informe sobre el trencament d’una de les branques centrals del Pi d'en Xandri, el passat 18 d’agost. Alhora, també s'han anunciat els treballs que es duran a terme per preservar aquest arbre emblemàtic de la ciutat. L’equip tècnic, la cap del servei de Parcs i Jardins, Joana Astals, l’historiador i propietari de l’arbre, Domènec Miquel, i l’enginyer ambiental, Jordi Torrijos, han presentat les conclusions de l'informe, que ha elaborat per un grup d’experts arboricultors, especialitzats en avaluació de risc en arbrat.
Segons el document, entre el 8 i el 18 d’agost es va registrar un episodi de calor extrema amb temperatures molt elevades durant onze dies seguits. Aquesta situació va agreujar l’estrès hídric crònic de l’arbre, que ja havia reduït la flexibilitat de la fusta. A això s’hi sumava l’arquitectura horitzontal de la branca, que augmentava la càrrega mecànica, així com una podridura interna incipient que debilitava la secció afectada. També va incrementar el pes el creixement de fulles i fruits que van afavorir les pluges de primavera.
Finalment, l’informe apunta que no es pot descartar la intervenció del fenomen conegut com a Sudden Branch Drop, la caiguda sobtada i espontània de branques grans i aparentment sanes, sovint relacionada amb les condicions ambientals extremes. El document conclou, però, que l’episodi de calor extrema, l’estrès hídric crònic i l’especial morfologia del Pi d’en Xandri s’apunten com les principals causes de l’incident.
L’arbre presenta una arquitectura de gran amplitud lateral, amb branques horitzontals molt desenvolupades hi ha zones amb més resistència al vent i d’altres, com la de la branca trencada. Les branques horitzontals són especialment vulnerables, ja que acumulen càrregues i, davant episodis de vent o creixements asimètrics, poden patir una fractura sobtada. A més, cal afegir que la ubicació del Pi, aïllat del bosc, fa que l’exemplar estigui més exposat a aquest tipus d’inclemències i a les temperatures extremes.
Mesures de protecció d’un símbol
L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha explicat que, seguint els criteris tècnics l’Ajuntament ha encarregat a una empresa especialitzada les tasques per garantir el bon estat d’aquest Pi, símbol de la ciutat. “El pi ara és encara més símbol de Sant Cugat perquè resisteix i representa la preservació de l’entorn natural, que és el que tots volem. Continua ben fort, pot tenir una vida molt llarga. Segons els tècnics, podria durar 100 anys més”, ha expressat.
Per evitar nous trencaments es faran un conjunt d’actuacions preventives per reforçar la seguretat de l’arbre i reduir els riscos. Les intervencions s’han estructurat en tres àmbits principals: capçada, tronc i sòl.
A la capçada, es preveu la instal·lació de cablejat dinàmic per estabilitzar el brancatge i el sanejament de la fractura seguint els criteris de poda natural. Igualment, es farà una poda selectiva i mínima per redistribuir la càrrega, es retiraran les pinyes acumulades i es revisaran els punts febles de les branques.
En relació amb el tronc, s’actuarà reposant la malla metàl·lica que protegeix la ferida principal i ampliant la corona protectora per reforçar la defensa natural de l’arbre. També se substituiran els puntals de suport que estiguin malmesos i es farà un seguiment de la podridura interna i de la ferida central. Finalment, al nivell del sòl, es preveu l’aportació de triturat, la inspecció dels fongs beneficiosos i la instal·lació de proteccions físiques al voltant de l’arbre.
També es col·locarà cartelleria informativa sobre els beneficis i riscos de l’exemplar. Durant els mesos amb dèficit hídric (juny, juliol i agost) es faran aportacions d’aigua, i es permetrà el creixement natural de les herbes adventícies de l’entorn immediat. Així mateix, es duran a terme inspeccions periòdiques del Pi d’en Xandri. Aquest seguiment es farà de manera coordinada entre l’Ajuntament de Sant Cugat i la Generalitat de Catalunya, que recentment ha declarat l’arbre com a monumental.