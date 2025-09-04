Sant Cugat arrenca el curs 2025-26 amb millores als centres educatius

Sant Cugat ja ho té tot a punt per a l’inici del nou curs escolar 2025-26, que començarà oficialment el pròxim dilluns 8 de setembre. Els centres educatius iniciaran l'activitat amb algunes millores i reformes, que comprenen actuacions en l'adequació de les instal·lacions, els accessos i una aposta pel confort climàtic a les escoles. Les obres es preveu que finalitzin a l’inici de curs, tot i que alguns revestiments i instal·lacions es preveu que acabi durant el mes de setembre en les hores no lectives.
Reforma integral a l’escola Pins del Vallès
Amb una inversió de 409.318,88 euros, el passat juny van començar les obres de reforma a l’escola Pins del Vallès. Els treballs inclouen la renovació dels lavabos, amb nous revestiments i aparells sanitaris, la substitució de portes per fer-les accessibles i la millora dels paraments verticals interiors. També s’instal·len noves portes d’accés als edificis de Primària i Administració, s’adequa el terra existent i, a l’exterior, s’actua en el drenatge d’aigües, el condicionament de la superfície de sauló i la reparació de façanes.
Camins escolars més segurs i accessibles
El projecte de Camins Escolars del Centre continua avançant. Després del procés participatiu, ja s’han redactat els projectes tècnics, centrats en millores d’accessibilitat i voreres, pacificació del trànsit, reordenació de cruïlles i ampliació dels carrils bici. La majoria d’aquests projectes ja estan aprovats i en fase de licitació, amb l’execució prevista pròximament. En paral·lel, l’Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat el repintat de la senyalització horitzontal al voltant dels centres educatius. Es tracta de senyals com passos de vianants i zones vermelles, que tenen per objectiu reforçar la seguretat dels infants en els accessos.
Pla de Confort Climàtic: resposta a les onades de calor
Davant l’increment d’onades de calor, el consistori manté el Pla de Confort Climàtic a les escoles, que aquest 2025 s’ha reforçat amb tres línies d’actuació: la instal·lació de nous ventiladors, tendals i pèrgoles als patis, i la renovació dels sistemes de climatització a les escoles bressol municipals. Pel que fa a la ventilació, s’han instal·lat 113 ventiladors a diferents centres de primària amb una inversió de 56.427,43 euros. L’Escola Joan Maragall ha estat la que n'ha rebut més, amb 27 nous equips entre grans i petits.
En l’apartat d’ombres artificials, s’han destinat 70.000 euros a la col·locació de lones i pèrgoles a les escoles Turó de Can Mates, Gerbert d’Orlach i Joan Maragall. Els treballs començaran entre setembre i octubre.
Finalment, a les escoles bressol Cavall Fort i El Tricicle es preveu la substitució del sistema actual de climatització per un sistema centralitzat amb ventilació, amb una inversió de 425.000 euros. Les obres, que requereixen el centre buit, s’executaran l’any vinent. Mentrestant, s’han instal·lat equips provisionals d’aire condicionat per valor de 8.000 euros.
Acte d'inauguració del curs escolar
Aquest passat dimecres dia 3, bona part de la comunitat educativa de la ciutat s’ha reunit en l'acte d’inauguració del curs escolar. Va comptar amb la presència de l’alcalde, Josep Maria Vallès; la regidora d’Educació, Carme Ardid; la directora dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, Montserrat Capdevila; i altres regidors i regidores del consistori. Alhora, s'ha pogut sentir la ponència “Infants i joves davant la desinformació: el repte d’educar en la veracitat” a càrrec de Núria Vilanova, que treballa a l'InfoK de 3Cat, i Lorenzo Marini, periodista del Verificat, dues veus referents en el món de l’educació mediàtica.
L’alcalde, Josep Maria Vallès, ha aprofitat l’acte per agrair la feina dels professors i personal del món educatiu i ha reafirmat el "compromís ferm" de l’Ajuntament de Sant Cugat amb l’educació. "Com a batlle, em continuo posant personalment a disposició de la comunitat educativa per continuar treballant braç a braç, escoltant, acompanyant i sumant esforços amb vosaltres per fer de Sant Cugat una ciutat que educa amb valors”, ha declarat.