22 de agost de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

L'Ajuntament de Sant Cugat promociona la 1a edició dels Premis Dones d'Esport

Els premis tindran sis categories que estaran dotades d'un reconeixement econòmic que, en total, suma 25.000 euros

  • Una nedadora a una piscina professional -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 15:19
Actualitzat el 22 d’agost de 2025 a les 15:20

L'Ajuntament de Sant Cugat s'uneix a la promoció dels premis Dones d'Esport en la seva primera edició, organitzada per la Diputació de Barcelona i convocada en tots els ens locals de la província. Es repartiran sis premis que corresponen a sis categories diferents relacionades amb el gènere i l'esport. El pressupost total és de 25.000 euros, a repartir en parts iguals entre les sis categories.

Els Premis Dones d'Esport són una nova iniciativa impulsada que vol reconèixer i valorar aquelles dones, projectes o accions de la província que contribueixen de manera destacada a la promoció de l'esport en clau de gènere.

Contemplen sis categories per premis i un reconeixement: el premi a l’esportista de l’any, a l’equip de l’any, al rendiment esportiu jove, a la trajectòria esportiva, a l’entitat esportiva, al projecte municipal i un reconeixement a la trajectòria professional de l’esport, aquest últim sense reconeixent econòmic.

El termini de presentació de la sol·licitud i els documents finalitzarà el dia 30 de setembre de 2025, i per inscriure's, ja sigui de manera individual com a entitat o col·lectiu, s'han de complir uns requisits mínims: dones nascudes en la província, entitats públiques o privades amb seu a Barcelona o Ajuntaments de la província de Barcelona.

El jurat de tres membres

El jurat estarà integrat pels membres de la presidència delegada de l’Àrea d’Esports i Activitat Física, per la Coordinació de l’Àrea d’Esports i Activitat Física i per la Gerència de l’Àrea d’Esports i Activitat Física, tots tres membres de l’Àrea de Feminisme i Igualtat de la Diputació de Barcelona.

Es valoraran criteris diferents segons el premi al qual s'opti amb la candidatura.

Et pot interessar