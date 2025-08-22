L'Ajuntament de Sant Cugat s'uneix a la promoció dels premis Dones d'Esport en la seva primera edició, organitzada per la Diputació de Barcelona i convocada en tots els ens locals de la província. Es repartiran sis premis que corresponen a sis categories diferents relacionades amb el gènere i l'esport. El pressupost total és de 25.000 euros, a repartir en parts iguals entre les sis categories.
Els Premis Dones d'Esport són una nova iniciativa impulsada que vol reconèixer i valorar aquelles dones, projectes o accions de la província que contribueixen de manera destacada a la promoció de l'esport en clau de gènere.
Contemplen sis categories per premis i un reconeixement: el premi a l’esportista de l’any, a l’equip de l’any, al rendiment esportiu jove, a la trajectòria esportiva, a l’entitat esportiva, al projecte municipal i un reconeixement a la trajectòria professional de l’esport, aquest últim sense reconeixent econòmic.
El termini de presentació de la sol·licitud i els documents finalitzarà el dia 30 de setembre de 2025, i per inscriure's, ja sigui de manera individual com a entitat o col·lectiu, s'han de complir uns requisits mínims: dones nascudes en la província, entitats públiques o privades amb seu a Barcelona o Ajuntaments de la província de Barcelona.
El jurat de tres membres
El jurat estarà integrat pels membres de la presidència delegada de l’Àrea d’Esports i Activitat Física, per la Coordinació de l’Àrea d’Esports i Activitat Física i per la Gerència de l’Àrea d’Esports i Activitat Física, tots tres membres de l’Àrea de Feminisme i Igualtat de la Diputació de Barcelona.
Es valoraran criteris diferents segons el premi al qual s'opti amb la candidatura.