L'Ajuntament aprova el Pla d'emergència de suport a la pagesia

El ple municipal ha aprovat aquest dilluns el Pla d’emergència de suport a la pagesia de Sant Cugat, amb els vots a favor de l’equip de govern, PSC, CUP, ECP i Vox i l’abstenció de PP. L'objectiu és fer front comú a les dificultats del sector i valorar, mitjançant un pressupost anual, l'activitat pagesa com un sector estratègic municipal.

Accions i fases del pla

D'entre els principals objectius del pla està el de reactivar i donar suport tècnic i econòmic a les poques explotacions pageses que queden al municipi. Per fer-ho, es planteja un pla organitzat en dues fases i amb un pressupost anual d'entre 20.000 i 81.000 euros.

La primera fase és la d'emergència, que durarà dos anys, del 2025 al 2027; i la segona és la de desenvolupament estratègic, que es planteja en deu anys des del 2027. La idea és que durant aquest temps es puguin dur a terme diverses accions per afavorir un model agroalimentari al municipi basat en l’aprofitament del sòl agrícola i la gestió sostenible.

Una situació alarmant al sector agrari

El sector agrari de Sant Cugat pateix fa anys una greu situació i crisi deguda majoritàriament als episodis de sequera i fenòmens meteorològics extrems, a la pujada de preus de les matèries primeres, als salaris precaris que impedeixen un relleu generacional i dificulten el manteniment dels camps, a la transformació urbana dels terrenys i a la burocràcia que envolta les gestions agràries.

A més, la situació també és alertant a causa de la competència deslleial per la importació de productes extracomunitaris amb costos de producció molt baixos i als desmesurats marges de benefici dels intermediaris de productes agrícoles. Tant Europa com els diferents països i autonomies van aplicant solucions a aquest problema com els Plans estratègics de PAC 2023-2027 o el Pacte Verd europeu.