L'Ajuntament remodela l’Escola Pins del Vallès i les pistes de la ZEM Jaume Tubau amb 729.000 euros

L'Ajuntament de Sant Cugat aprofita els mesos d'estiu per fer obres de millora. Enguany, s'han invertit 729.000 euros a fer obres a l’escola Pins del Vallès i a les pistes de la ZEM Jaume Tubau. La major part del pressupost -409.000 euros- és per a l'adequació i millora del centre educatiu, i els 320.000 restants són per a la remodelació de les instal·lacions de la zona esportiva.

Pel que fa als centres educatius, a partir de setembre l’Ajuntament també destinarà 57.000 euros per proveir d’ombra a les escoles Gerbert d’Orlhac, Turó Can Mates i Joan Maragall, mitjançant la instal·lació de lones tensades (40.000 euros) i pèrgoles de fusta (14.000 euros).

A l'Escola Pins del Vallès estan en obres des del 25 de juny. Entre les diferents actuacions que s'estan duent a terme hi ha la renovació de lavabos -incloent revestiments i aparells sanitaris-, la substitució parcial del revestiment dels paraments verticals interiors, la substitució de portes interiors perquè siguin accessibles i també les d'accés als edificis de Primària i Administració.

D'altra banda, s'està fent tractament i adequació del terra existent. Quant a l'exterior del centre, també es farà el drenatge d'aigües procedents del pati superior, el condicionament de la superfície de sauló i les reparacions dels forats de l'acabat de les façanes. Es preveu que s'acabin les actuacions abans que comenci el nou curs, però faltarà acabar el revestiment de les portes durant el mes de setembre.

Pel que fa a les obres de la ZEM Jaume Tubau, aquestes van començar el 17 de juliol i s'espera que acabin a finals de setembre. D'una banda, se substituiran les gespes artificials dels camps de futbol 7 i de les dues pistes de pàdel. També es milloraran les instal·lacions de desguàs, reg i enllumenat; se substituirà el mobiliari del camp de futbol 7 i les seves xarxes perimetrals; i es reforçarà la xarxa lateral entre les pistes d’hoquei i el camp de futbol 11.

Més obres durant l'estiu

Al municipi de Sant Cugat també s'estan duent a terme altres actuacions, com ara les obres per millorar el servei d’abastament d’aigua i clavegueram, l’asfaltatge per millorar 36 carrers, obres d’emergència a la masia Torre Negra. A més, s'efectuarà la prova pilot d’un nou paviment a la cruïlla Dos de Maig - Viñolas, així com obres d’urbanització de la plaça Ausiàs March de Mira-sol.