El Ple municipal de Sant Cugat ha aprovat aquest juliol el nou Pla Local de Joventut 2025-2030, que marcarà les polítiques públiques adreçades a les persones d’entre 12 i 29 anys durant els pròxims cinc anys. El document inclou una seixantena d’accions estructurades en cinc grans eixos, i ha estat elaborat a partir d’un ampli procés participatiu que ha implicat més d’un miler de joves del municipi. El pla ha estat aprovat amb el suport de tots els grups municipals, excepte PP i Vox, que hi han votat en contra.

Els eixos sobre els quals s’articulen les accions són: el benestar i la qualitat de vida, la independència juvenil, l'equitat i la inclusió social. Alhora es vol fomentar la participació i el protagonisme jove, i un eix transversal que garanteix una mirada integral i comunitària. Entre les propostes destacades s’hi troben mesures per fomentar el benestar emocional, espais de suport a l’emancipació, accions per afavorir la igualtat d’oportunitats, i iniciatives per impulsar que els joves s'impliquin en la presa de decisions municipals.

Del total de 60 accions recollides al pla, un 61% són de nova creació, mentre que el 39% consoliden projectes existents. A més, 24 d’aquestes accions també formen part del Pla Local d’Infància i Adolescència, ja que es dirigeixen a la franja d’edat compartida entre els dos plans (12-18 anys).

Durant el procés d’elaboració s’han identificat com a reptes com la salut mental, l’accés a l’habitatge i al mercat laboral, les desigualtats socials i la millora dels canals de comunicació amb el jovent. En aquest sentit, el pla també incorpora indicadors de seguiment per avaluar-ne l’impacte i garantir-ne l’eficàcia al llarg del temps.

La regidora de Joventut, Esther Madrona, ha celebrat l’aprovació del document i ha destacat que "aquest pla reconeix la joventut com una etapa clau de la vida i una prioritat per a les polítiques públiques". "És un pla realista i ambiciós, construït de la mà del jovent de Sant Cugat, que ens marca el camí per donar resposta a les seves necessitats i potenciar-ne les capacitats”, ha declarat la regidora.