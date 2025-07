Augmenten la pobresa i els problemes de salut mental a Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat ha publicat els resultats del Baròmetre Inclusiu 2025, una eina d’anàlisi social que ofereix una fotografia precisa de les condicions de vida de la ciutadania. Aquesta quarta edició ha centrat l’atenció en la pobresa, l’exclusió social i l’accés al mercat laboral, amb l’objectiu de millorar les polítiques públiques i garantir la igualtat d’oportunitats.

Gemma Aristoy, regidora de Drets Socials, ha expressat que “no podem avançar com a ciutat sense tenir una imatge clara de les dificultats que pateixen aquestes persones. El Baròmetre ens ajuda a no fer polítiques a cegues, sinó a intervenir allà on hi ha més desigualtats”.

Pobresa i exclusió social en augment

Els indicadors econòmics assenyalen que un 25% de la població de la nostra ciutat viu en situació d’exclusió social, mentre que el 16,4% es troba en situació de pobresa. Xifres que han augmentat respecte als resultats del 2023, que van ser d'un 21% i un 13,6% respectivament per ambdós paràmetres.

A més, un 6,3% de la ciutadania pateix pobresa amb necessitat extrema, sense rebre cap mena d’ajuda o només amb suport bancari.

L’estudi també mostra que un 15,4% de les llars pateixen carència material greu, i un 17,2% carència material i social, situacions que dificulten l’accés a béns i serveis bàsics com les vacances, les activitats d’oci, el menjar saludable o la connexió a Internet.

L'accés a l'habitatge

L’accés a l’habitatge continua sent un dels grans reptes a Sant Cugat. El 45,4% de la població viu de lloguer, una proporció que s’ha incrementat gairebé quatre punts respecte a anys anteriors. A més, el cost mitjà del lloguer o la hipoteca supera els 1.000 euros mensuals.

El 50% de les persones enquestades afirma tenir dificultats per fer front a aquestes despeses i el 14% diu tenir moltes dificultats per arribar a final de mes, gairebé dos punts i mig més que al baròmetre de 2023. Només un 9,9% diu fer-ho amb molta facilitat.

Salut mental i teixit social

Un altre aspecte destacat de l’enquesta és la salut mental: el 32,1% de la població ha patit ansietat o depressió en l’últim any, una xifra molt superior al 22,2% del 2023 i al 17% del conjunt de Catalunya, segons l’Enquesta de Salut de Catalunya.

Tot i això, un 89,2% de la ciutadania afirma tenir algú amb qui parlar de temes personals, una dada positiva que indica un cert suport emocional en el teixit social.

Mercat de treball: baixa desocupació, però treballadors pobres

La taxa d’atur a Sant Cugat és del 4,2% (juny 2025), una de les més baixes del país, però persisteix la realitat dels anomenats “treballadors pobres”, ja que un 72,3% de les persones en situació de pobresa tenen feina i, de fet, molts d’ells tenen més d’una feina, contractes indefinits o fins i tot són autònoms o empresaris.

A més, el 14,7% de la població ocupada té més d’una feina remunerada, en línia amb el 2023, però augmenta el percentatge de qui voldria ampliar jornada: gairebé el 80% de les persones amb feina parcial voldrien treballar a temps complet.