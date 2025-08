Una torre misteriosa apareix entre els arbres de Collserola

Envoltada d'arbres s'alça la Torre Negra, enmig del Parc Natural de Collserola, una casa fortificada que data de l’any 1145 i que va ser creada com a fortalesa en època medieval per defensar l’àmbit territorial del Monestir de Sant Cugat del Vallès.

El seu aspecte exterior conserva els tres nivells i una torre que sobresurt a la cantonada sud-est. Al segle XV es va ampliar l'edifici i es va consolidar la fortificació en contra de la voluntat del monestir. És aquesta modificació del monument la que es conserva actualment i que ha convertit la Torre Negra en un element amb un gran significat per a la ciutadania de Sant Cugat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que és un edifici a què es pot arribar a peu i en bicicleta fàcilment.

Un interior històric

L’estructura interiorment està construïda seguint l'estil del gòtic civil català, amb un pati central d’on arrenca l’escala que porta a les dependències senyorials del primer pis. Aquest edifici va iniciar com a fortalesa del castell Ricard, erigit pel monestir de Sant Cugat per a la defensa del territori.

Els seus primers amos, els Vilanova, eren feudataris del monestir l'any 1145. A la segona meitat del segle XIII la casa dels Vilanova va ser venuda als Palou que volien instituir jurisdicció pròpia prescindint del monestir i fundant la Quadra de Vilanova.

Això va promoure molts conflictes entre els Palou i el monestir. El 1432 els monjos s'oposaren que es continués la construcció de la fortalesa, però va continuar. L'antiga noble mansió reedificada es denominà Torre de Vilanova o Torre de Palou. El monestir adquirí la plena possessió de "la torre Negra" al segle XVIII, nom amb què es designà a partir de llavors degut a la tonalitat fosca de les seves pedres.

De fet, a la taula central del Retaule Major del Monestir de Sant Cugat es pot trobar l'obra La Degollació de Sant Cugat (1504-1507), un retaule pintat per l’Ayne Bru que es troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya que mostra un realisme d’una cruesa impressionant. La taula és d’un gran interès perquè al fons de la imatge s’aprecia una construcció identificada tradicionalment com la Torre Negra.

L'adquisició del monument per part de l'Ajuntament

L’Ajuntament va adquirir l'any 2022 la finca de Torre Negra amb la voluntat de donar a conèixer el nou espai patrimonial a la ciutadania. Des d'aleshores es fan portes obertes i visites comentades a l’espai. Actualment, la Torre es troba tancada temporalment per obres de millora i, par tant, no es fan visites al monument.