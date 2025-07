Sant Cugat es prepara per al nou sistema de recollida de residus i neteja

Sant Cugat començarà els preparatius per implementar el nou sistema de recollida de residus i neteja viària de cara a la tardor. El nou servei, que augmenta el pressupost de 8 a 13 milions d’euros anuals, incorpora millores i es posarà en funcionament per fases. Segons les previsions del consistori, al mes d’agost es retiraran els contenidors soterrats i al setembre arribarà la nova maquinària i s'implantarà progressivament el servei.

S'ha anunciat que es renovaran el 100% dels contenidors en superfície amb 3.000 contenidors nous, 450 més que fins ara. Al mes de març, s'estima que ja s'haurà completat el desplegament de la nova maquinària. Abans que entri en funcionament, l'Ajuntament farà una àmplia campanya de comunicació que disposarà d'un equip d’informadors per resoldre dubtes al carrer i en punts informatius arreu del municipi.

Novetats i canvis del servei de recollida

El nou servei de recollida que impulsa l'Ajuntament té la voluntat de reduir la generació de residus i s’ha dissenyat per reforçar la recollida selectiva. En primer lloc, s'eliminaran els contenidors soterrats a tot el municipi i, en el cas del nucli antic, es faran servir unes plataformes mòbils de recollida selectiva que es col·locaran i retiraran cada dia en un horari estipulat.

Així mateix, totes les bateries de contenidors tindran les cinc fraccions, destinades a la resta, l'orgànica, el paper, el vidre i els envasos. D'acord amb aquest increment, també s'augmentarà la capacitat de recollida de selectiva (paper, vidre i envasos) en 2,64 milions de litres. D'altra banda, es reduirà la capacitat dels contenidors de resta, que seran més petits.

Recollida comercial porta a porta, compostadors i una nova app

La recollida porta a porta s’oferirà als comerços amb totes les fraccions de separació de residus, que s'afegiran a la recollida de paper i cartó que ofereix el servei actual. També s’instal·laran compostadors comunitaris d’ús exclusiu al barri de les Planes amb la idea que la ciutadania pugui aprofitar el compost fet amb les seves restes orgàniques.

Alhora, es preveu un augment de punts de recollida d’oli de cuina usat i es posarà en marxa una nova App. Aquest aplicatiu contindrà tota la informació detallada del servei, permetrà fer sol·licituds, transmetre queixes i suggeriments i resoldre dubtes que puguin sorgir. L'Ajuntament ha precisat, a més, que el servei de recollida de residus funcionarà sempre, independentment de si és festiu o no.

Finalment, també es renovaran i ampliaran les minideixalleries fins a un total de 70 unitats. Es multiplicarà per vuit el nombre de màquines d’oli en el període de deu anys, fins a 68 noves unitats. A això s’afegeixen 2.950 compostadors domiciliaris i 2.000 contenidors destinats a la recollida comercial.

Novetats del servei de neteja

En aquesta línia, l’Ajuntament impulsa novetats en la neteja viària amb un augment generalitzat de les freqüències i una renovació i ampliació dels equips i serveis. Al nucli antic, que inclou els carrers d'ús exclusiu per a vianants i l’avinguda Cerdanyola, es duplica la freqüència de neteja i s’introdueixen millores en la maquinària com en els serveis utilitzats.

A la resta del nucli urbà es passa de neteges quinzenals o mensuals a una freqüència setmanal. Aquest increment també s’aplica als barris de Mira-sol, Volpelleres i Can Mates. Als barris amb menor densitat, com la Floresta, les Planes, Can Barata i Can Borrull, les neteges bimensuals passen a ser quinzenals.

Nova maquinària

Pel que fa a la maquinària, s’incorporaran equips més eficients energèticament i amb menor consum d’aigua. Un exemple destacat és la nova fregadora-decapadora, que neteja el paviment amb aigua calenta a alta pressió, reutilitza l’aigua i inclou un sistema automàtic de cloració. També es disposarà de més maquinària polivalent, com hidronetejadores per actuar sobre orins en fanals i cantonades, escombradores de voreres i altres vehicles adaptats a les necessitats específiques dels barris amb més desnivell, com equips per recollir terra de petites esllavissades, màquines per a nevades o escampadors de sal a l’hivern.

A més, es reforçaran els equips específics per netejar zones concretes, com ara mercats i mercadets, entorns escolars i universitaris o punts on es produeixen concentracions de botellot. Aquests equips especials actuaran segons les necessitats reals de la ciutat, amb disponibilitat per respondre en situacions d’emergència i amb un servei de guàrdia nocturn.