Sant Cugat projecta més de 110 habitatges de protecció oficial per a joves

L'Ajuntament de Sant Cugat ha anunciat la construcció de més de 110 habitatges de protecció oficial, destinats prioritàriament a joves, una mesura que s'emmarca en el nou planejament urbanístic. Els pisos s’ubicaran en terrenys de propietat privada i de la Generalitat de Catalunya, dins l’àmbit de Can Vasconcel, la Colònia Duran i Can Menta. L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, i el director general del Patrimoni de la Generalitat, Jonatan Ferreras, han mantingut una reunió de treball a l’Ajuntament per concretar la implicació del govern català en aquest desenvolupament i garantir un treball coordinat entre les dues administracions.

Des del consistori es considera que aquest serà un projecte clau per al futur de la ciutat i "un pas endavant" en el desenvolupament del Pla d’Habitatge Assequible 2030. “Garantir habitatge assequible a la nostra gent jove és clau per retenir talent, arrelament i vitalitat; i ho fem des del rigor urbanístic, amb espais verds, i protegint el nostre patrimoni", ha explicat l'alcalde. Vallès també ha posat l'accent en la col·laboració de les administracions com a motor de projectes transformadors. "Quan treballem plegats posem les persones al centre i fem avançar Sant Cugat cap al model de benestar i oportunitats que defensem”, ha declarat.

Per la seva banda, Ferreras ha destacat que l'operació s’emmarca en el pla del Govern català per construir 50.000 nous habitatges fins a l’any 2030 en col·laboració amb les administracions locals. "Volem posar solucions a un dels principals problemes que té la ciutadania en aquests moments, i que pateixen especialment els joves”, ha assegurat.

La futura ordenació és resultat d’un procés de treball que va començar durant l’anterior mandat municipal, i que ha culminat amb l’acord entre els propietaris dels terrenys, els veïns de les zones afectades l’Ajuntament i la Generalitat, que és propietària de 8.114 metres quadrats a la finca de Can Menta.

Calendari i objectius del planejament

La tramitació urbanística començarà el setembre de 2025 i s’espera finalitzar-la al llarg del 2026. Entre els principals objectius urbanístics destaca la creació d’una nova centralitat a Sant Cugat, que completi el barri de Can Trabal i l'enllaci amb la carretera de l’Arrabassada a través d’una nova rotonda. També es preveu la pacificació del trànsit, la preservació d’espais verds i la consolidació del patrimoni arquitectònic, com la casa de les Bruixes i la casa Lluch.

En l’àmbit ambiental, el projecte vol reforçar la connectivitat ecològica entre Collserola i el Turó d’en Lluch, restaurar el torrent i establir corredors verds cap al Parc Natural.pel que fa al vessant social, l'objectiu és treballar per facilitar l’accés a l’habitatge públic i promoure la cohesió social. Això s'articularà amb una atenció especial als joves i la incorporació de perspectiva de gènere i inclusió en la planificació urbanística. També es preveu la creació d’equipaments comunitaris i espais per a activitats econòmiques de proximitat.