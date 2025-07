Les obres de remodelació i millora dels carrers Santa Maria i Xerric no començaran fins al 2028. Ho ha anunciat aquest dijous al matí l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, a través del seu perfil d'Instagram. Estava previst que aquestes actuacions, pressupostades en 800.000 euros, es fessin a principis de 2026. L'endarreriment implica que, ara, les obres es faran en un nou mandat -ja que l'actual acabarà el juny de 2027-. Segons ha justificat el batlle, "abans cal planificar-les bé amb els comerciants, restauració i veïns de l'entorn".

L'alcalde ha explicat que l'objectiu de les obres és que aquestes vies "importants" de la ciutat "siguin accessibles per a tothom perquè avui, malauradament, no ho són". També ha afegit que les obres es programaran "indubtablement" a l'època de l'any "que afectin menys els diferents establiments".

La remodelació prevista implicarà acabar amb les llambordes, un fet que no va ser ben vist per tots els ciutadans de Sant Cugat. En aquest sentit, l'alcalde assegura que les obres "no pretenen perdre l’essència de poble que aquests carrers tenen, al contrari".