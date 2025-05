Sant Cugat celebra el Dia Mundial dels Mercats amb un ampli programa d’activitats

Sant Cugat celebrarà el Dia Mundial dels Mercats els pròxims 23 i 24 de maig amb una programació especial. Les activitats es tindran lloc als mercats de Volpelleres i Torreblanca i a Mira-sol s'hi farà un sorteig de cistelles amb productes de mercat per valor de 500 euros. La iniciativa s'emmarca en un projecte internacional que fa valdre els mercats municipals com a espais de sostenibilitat, consum responsable i vida comunitària. En aquest programa, també s’hi inclou la campanya "Oh, i tant!" que impulsa la Diputació de Barcelona per donar suport al comerç de proximitat a la ciutat. Com a al·licient, es regalaran carmanyoles, cistelles, bosses i material sostenible als clients dels mercats fins al 24 de maig.

Enguany, el Mercat de Volpelleres reinaugurarà oficialment les seves portes i el divendres 23 de maig s’omplirà de vida a partir de les 16:30 hores, amb una batucada que sortirà de les escoles del barri. Està previst que s'hi faci showcooking en anglès, exhibicions de dansa urbana i diversos tallers, entre els quals n'hi haurà de podologia per a infants. A les 18 hores tindrà lloc l’acte institucional de reinauguració del mercat, amb la participació dels paradistes i representants municipals.

A més, durant tota la tarda, les parades oferiran degustacions amb la iniciativa "Tasta la tapa del mercat". Hi haurà maridatge de vins ecològics i una mostra de productes sostenibles. L’endemà, dissabte 24 de maig, la festa continuarà amb tallers de piruletes de xocolata, animació infantil i globoflèxia. També hi haurà showcooking de productes ecològics i un concert final a càrrec de Sotasons, amb la proposta musical de Made in Black. Amb aquest concert, que anirà acompanyat de la tapa, es retrà homenatge a la música negra amb ritmes de blues, jazz, soul, funk i R&B.

El mateix dissabte 24 de maig, el Mercat de Torreblanca celebrarà el seu 38è aniversari amb una jornada carregada de propostes. De 10:30 a 12:30 hi haurà un espectacle sorpresa i s'hi faran tallers de pintar cares i globoflèxia. A les 13:30 es durà a terme el tradicional sorteig de vuit carros amb vals de compra entre la clientela del mercat. D'altra banda, el Mercat de Mirasol se sumarà a la celebració amb un sorteig de cistelles de productes valorades en 500 euros cadascuna, entre les persones que comprin al mercat del 14 al 24 de maig. El sorteig es farà el 26 de maig.

La regidora de Promoció de la Ciutat, Esther Madrona, ha valorat molt positivament que es reediti aquesta cita als mercats municipals i ha destacat que aquests comerços passen per un "molt bon moment". Hi ha una ocupació de prop del 95% i un nombre creixent de clients que tornen a fer confiança al producte fresc, de proximitat i al tracte directe amb els paradistes", ha declarat. En aquesta línia ha expressat la conveniència d'aprofitar el Dia Mundial dels Mercats per celebrar el “dinamisme” que aporten i reivindicar el seu paper a la ciutat. "Són un eix vertebrador de la vida comunitària i mantenen viva la tradició agrícola i culinària del nostre territori", assegura.

Carmanyoles i marxandatge de regal

Durant els matins dels dies 22 al 24 de maig, els mercats disposaran de carpes informatives de l’Ajuntament de Sant Cugat, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, en el marc de la campanya "Oh, i tant!". En aquests espais es vol conscienciar sobre la importància del comerç de proximitat i els valors que té associats. En el marc d'aquesta campanya, es regalaran carmanyoles, cistelles, bosses i material sostenible als clients dels mercats.