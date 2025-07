L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat estrena diverses composicions de Conxita Badia harmonitzades per Salvador Brotons

L'Orquesta Simfònica de Sant Cugat (OSSC) estrena una obra que reuneix i harmonitza diverses composicions de Conxita Badia, sota el títol Memòries de Conxita. L'espectacle serà dirigit pel compositor i director de la Simfònica, Salvador Brotons, i estarà encabit dins el marc del Concert per a una nit d'estiu.

L'OSSC oferirà aquest dijous a les 21:30 h a la plaça Octavià de Sant Cugat per clausurar els actes del 35è aniversari de l'Orquestra. Begoña Alberdi, una reconeguda soprano, interpretarà a Badia sota la batuta de Brotons. Amb aquest espectacle s'iniciarà un llarg d'obres que es mostraran durant 2025 i 2026 i corroboraran l'adhesió a l'Any Conxita Badia per part de l'OSSC.

Per aquest primer esdeveniment, l'Ajuntament de Sant Cugat instal·larà 1.400 cadires perquè tothom pugui gaudir del concert gratuït i a l'aire lliure que corona la Festa Major de la vila. Mitjançant aquest i els futurs espectacles que se celebraran per homenatjar a Badia, es busca "promoure la creació i inspiració" a partir del personatge de la soprano i compositora. Segons la comissària de l'any, Mireia Domènech, tant el director Brotons i l'OSSC "contribueixen a fer conèixer la faceta compositora".

Composicions escoltades arreu del món

Una de les obres de Conxita Badia, somriu amor, harmonitzada a quatre veus per la seva neta Montserrat Bonet, és enguany cant comú de la Federació Catalana d'Entitats Corals. A més, a aquesta interpretació s'hi suma la que va fer la coral catalanojaponesa per Sant Jordi a Osaka en homenatge a l'artista, i s'interpretarà a Montreal i per Sud-amèrica a la tardor, sonant així, en diferents continents.

Perquè la seva música arribi a cantants d'arreu, el comissariat de l'Any Conxita Badia ha encarregat la publicació d'un recull de composicions de Badia. Dins de la futura publicació s'hi trobarà T'estimo tant, una cançó que va compondre i dedicar a Montserrat Caballé. Es tenien tanta estima que Caballé va demanar a Badia que li cantes la cançó durant el seu casament, però, tot i això, Badia va decidir compondre una especial i exclusiva per a ella.