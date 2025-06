Festa Major de Sant Cugat 2025: novetats i programació imprescindible

Sant Cugat la seva Festa Major del 26 al 29 de juny amb més de 180 activitats per a tots els gustos i edats, en una edició que destacarà per la implicació del teixit associatiu local. Un 70% de les propostes han estat ideades per 78 entitats de la ciutat, es consolida, doncs, un model de festa que es construeix des de la proximitat, la inclusió i la sostenibilitat.

L’alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès, ha destacat que aquesta Festa Major “manté una essència de poble, amb un alt grau de participació de les entitats”, i ha volgut agrair la seva tasca. “Enguany prop de 80 col·lectius han col·laborat en l’organització de moltes activitats i fan possible una festa per a tothom”, ha expressat.

Programació i novetats

El tret de sortida el donarà el pregó a càrrec de l’actor i director Àngel Llàcer des del balcó de l’Ajuntament. A partir d’aquí, la ciutat s’omplirà de música, cultura, esport i propostes familiars que tindran lloc en diferents espais del municipi. Entre les novetats d’enguany, destaca l’arribada del Seguici del Ram i la incorporació del Ball de Faixes al Seguici tradicional. També s’introdueixen dos recorreguts diferenciats pels Correfocs que es duran a terme, infantil i adult, per adaptar la intensitat pirotècnica als diferents públics.

Els més joves podran gaudir de l’estrena de la FM League, un torneig nocturn d’esports com bàsquet, voleibol, futbol sala i handbol per a adolescents d’11 a 14 anys. Aquesta es farà a la Rambla del Celler divendres 27 de juny. Alhora, també es recuperarà el programa "Botiga al carrer" el dissabte 28, amb la participació del comerç local, i la creació d'un espai dedicat a la inclusió social a la plaça de la Vila, amb actuacions teatrals i musicals.

En l’àmbit cultural, la programació inclourà 59 concerts, 42 propostes escèniques i de cultura popular i 22 activitats esportives. Entre les més esperades hi ha el Concurs d’Arrossos del diumenge 29 de juny, amb rècord d’inscripcions, el tradicional “Paga-li, Joan”, i la Trobada d’Entremesos, que recupera entremesos afectats per la pluja de l’any passat.

Els espais de celebració també es consoliden: el Parc Ramon Barnils acollirà danses en format 360º, la Fira d’Atraccions manté la ubicació al Parc de la Pollancreda amb una franja adaptada per a infants amb TEA, i els Jardins del Vallès tornen a apostar per concerts de gòspel i rock. Al Passeig Gaudí es reforçarà la programació de públic familiar, amb tallers, pícnic musical i circ a la plaça Victòria dels Àngels.

La festa també tindrà un component intercultural amb activitats com la Mostra de dansa i gastronomia filipina, l’Euskal Pintxopote o els actes compartits amb la ciutat agermanada d’Alba, a Itàlia. Per als amants de la música d’autor, s’estrenarà un escenari íntim al Celler Cooperatiu amb artistes com Anna Roig, Carles Belda, Pere Martínez i Manel Fortià.

Els concerts principals tindran lloc a diversos escenaris: La Ludwig Band a la plaça d’Octavià, Flashy Ice Cream al Parc Jove i en Griso a la plaça Barcelona. També hi actuaran Al·lèrgiques al pol·len, Fades, Rowsi, Octavians, De Mortimers, Lo Promiscuo del Son i orquestres com La Meravella i La Betty. El jazz tindrà el seu espai amb noms destacats com Bernard Van Rossum i Perico Sambeat.

El Parc Central tornarà a ser l’epicentre de les activitats familiars, amb “Esport al Carrer”, cinema a la fresca, foodtrucks, tallers, racó 0-3 i espais de joc. També es mantenen les exhibicions esportives i s’incorpora una mostra de tir amb arc. A més, el claustre del Monestir acollirà divendres el festival “Petits! Grans! Llibres!”, per apropar la literatura als infants de 0 a 5 anys.

Mobilitat durant la festa

Pel que fa a la mobilitat, l’Ajuntament recomana l’ús del transport públic, la bicicleta o caminar, i posa en marxa serveis com el bus llançadora Park & Ride i trens nocturns de FGC. La zona blava i verda no estarà activa els dies 24 i 29 de juny, i s’habilitaran aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

Una festa inclusiva i segura

Amb l’objectiu de garantir una Festa segura i lliure de violències, s’instal·laran punts lila i groc al Parc Jove i a la fira, i s’oferiran serveis d’acompanyament i atenció. L'Ajuntament, a través dels canals institucionals, demana gaudir de la Festa amb responsabilitat i respecte, especialment en situacions de consum d’alcohol o substàncies.

La Festa Major de Sant Cugat enguany també fa una aposta per la inclusió i l’accessibilitat. El pregó es retransmetrà amb interpretació en llengua de signes i transcripció en directe, s’editaran programes en Braille i es reservaran espais preferents a persones amb mobilitat reduïda. També hi haurà facilitats per a persones amb discapacitat intel·lectual o amb autisme i es crearà un “Tram Tranquil” a la Trobada Gegantera del 28 de juny.

Marxandatge i noves prestacions

Per afavorir el medi ambient i reduir la petjada ecològica, des de l'Ajuntament es fomentarà l’ús de gots reutilitzables i es distribuirà aigua en envasos reciclats i reciclables. També s’instal·laran fonts d’aigua fresca en diversos punts de la ciutat per evitar l’ús de plàstic d’un sol ús.

La Festa Major celebra 10 anys de l’APP "FMSantCugat", que en la versió 12.0 permetrà consultar la programació per dies, espais i temàtiques, rebre avisos en temps real i participar en una enquesta de valoració. El programa de mà estarà disponible a partir del 20 de juny en format butxaca i també en diferents equipaments municipals. Finalment, tornen les samarretes i els barrets de Festa Major, per demanar-los es pot fer fins al 18 de juny a la botiga Enxarxada i també se’n vendran durant la festa. Pel que fa als barrets, estaran disponibles a la Casa de Cultura a partir del 26 de juny.