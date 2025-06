Obren les piscines de Sant Cugat amb novetats i millores

Les piscines municipals de Sant Cugat obren aquest divendres 20 de juny amb algunes novetats i millores a les instal·lacions. Segons ha anunciat l'Ajuntament, s’ha completat el procés de millora integral de la piscina de la Floresta amb el canvi de tot l’enrajolat de la platja i amb nous tancaments exteriors per evitar que entrin aigua i fang a la piscina durant episodis de pluja. L'objectiu de la mesura és garantir un bon manteniment de l’aigua i una major sostenibilitat.

En el cas de les piscines del Parc Central, s’ha substituït l’última zona de gespa natural que quedava per gespa artificial, més adequada davant situacions de sequera. A més, també s’han fet actuacions a les per millorar el funcionament de la maquinària i la seguretat dels treballadors.

Per garantir la bona convivència i el respecte a la normativa, l'Ajuntament ha posat a la disposició dels usuaris de l'equipament un equip de persones expertes en mediació. Es tracta d'una proposta conjunta entre els Serveis d’Esports i de Mediació i Convivència de l'Ajuntament, que s’adaptarà a les necessitats detectades a les dues piscines i que tindrà en compte les dates de major afluència com Festes Majors de Sant Cugat i de la Floresta.

L'Ajuntament, en un comunicat, també ha expressat que, com en els darrers anys, en cas d’onada de calor la ciutadania de Sant Cugat tindrà l’entrada gratuïta al recinte.

Preus i inscripcions

Els preus i condicions d’entrada es mantenen iguals aquest estiu de 2025. Les persones que es vulguin inscriure als cursets de natació o vulguin obtenir abonaments familiars, les instal·lacions s’obriran prèviament fins al dijous 19, de 12 a 18 hores, tant a la Floresta com al Parc Central. Aquelles qui vulguin fer el tràmit en línia, ho podran fer a través de la pàgina web de Piscines d'estiu de Sant Cugat, que ja està operativa.

En el cas dels abonaments familiars, és necessari el justificant d’empadronament de tots els membres de la família. Per acreditar-ho, caldrà presentar una fotocòpia del DNI vigent per les cares on consti el lloc de residència; una fotocòpia del certificat d’empadronament vigent o bé una fotocòpia del llibre família nombrosa on consti que el domicili és a Sant Cugat del Vallès.

Horaris dels cursets de natació

Els cursets de natació es faran del 30 de juny a l’11 de juliol, i del 14 al 25 de juliol. I, en cas de molta demanda, es podrien ampliar el mes d’agost. Els horaris i grups d’edat d’aquests cursos seran: