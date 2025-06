Reconeixement als èxits esportius de Sant Cugat

Sant Cugat ha celebrat un acte de reconeixement als atletes i equips locals que han assolit èxits destacats durant la temporada esportiva 2024-2025.

L’acte ha estat conduït pel periodista santcugatenc Jordi Robirosa, figura històrica del periodisme esportiu català, a qui també s’ha retut un emotiu homenatge en reconeixement a la seva trajectòria professional.

La gala, que ha tingut lloc al Teatre-Auditori, ha estat presidida per l’alcalde Josep Maria Vallès i la regidora d’Esports, Núria Escamilla, i ha comptat amb l’assistència de representants municipals i del teixit esportiu de la ciutat. Durant la seva intervenció, l’alcalde Vallès ha destacat “l’esforç, el talent i la dedicació” de tots els esportistes homenatjats, així com el paper fonamental de les famílies i entrenadors. Vallès ha aprofitat l’ocasió per anunciar que l’Ajuntament aprovarà en el proper ple una partida de 200.000 euros destinada a les entitats i clubs esportius, així com un pla de millora dels equipaments esportius municipals.

Un any d’èxits per a l’esport santcugatenc

L’acte ha reconegut desenes d’entitats, equips i esportistes individuals de disciplines molt diverses: futbol, handbol, golf, gimnàstica rítmica, atletisme, esgrima, natació artística adaptada, escalada, rugbi, vòlei, tennis, pàdel, equitació i BMX, entre altres.

Entre els reconeixements més destacats hi ha el Club Voleibol Sant Cugat, amb el seu equip júnior A campió d’Espanya, el Club Junior 1917, amb múltiples títols nacionals i internacionals en hoquei, i el Club Muntanyenc Sant Cugat, que ha aconseguit múltiples podis en competicions de pista coberta i aire lliure.

En l’àmbit individual, s’ha premiat el talent de joves promeses com Geila Macià, campiona absoluta d’Espanya en escalada de dificultat, o Marc Gibert Florentino, atleta amb discapacitat visual guanyador de diverses maratons. També s’ha reconegut figures que ja competeixen en l’elit com Adriana Ranera, jugadora del FC Barcelona i campiona d’Europa Sub-20, o Ivan Corretja, campió del món de Parastanding Tennis.

L’esport inclusiu i femení, ben representats

L’acte també ha posat en valor la diversitat de l’esport santcugatenc, amb mencions especials a l’esport inclusiu —com el grup de natació artística adaptada de l’Associació Sincrogestió, medalla d’or al Mundial— i a l’alt nivell assolit per equips i atletes femenines en disciplines com la gimnàstica rítmica, el vòlei, el golf i l’hoquei.

La gala ha servit no només per reconèixer el present brillant de l’esport local, sinó per reforçar el compromís institucional amb el seu futur. “Visca l’esport de Sant Cugat!”, ha conclòs l’alcalde, enmig d’una gran ovació per part del públic assistent.