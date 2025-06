El festival Petits Camaleons 2025: cartell i novetats

Sant Cugat ja ho té tot a punt per a una nova edició del festival Petits Camaleons 2025. Com ja és habitual, se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre, entre els dies 2 i 5 a l'entorn del Teatre-Auditori i l'escola de Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès. Entre els caps de cartell d'aquest festival infantil i familiar, hi haurà els concerts de Nil Moliner, The Tyets o els Catarres.

També pujaran als diferents escenaris Salvador Sobral, Lildami, Flashy Ice Cream, Doctor Prats i Xiula. Enguany el festival arriba a la seva 14a edició i la programació comptarà amb artistes de primer nivell. "Hem fet un esforç titànic per no defallir a l'hora d'oferir un programa de primeríssima divisió", ha assegurat el director de Petits Camaleons, Albert Puig.

L'aspiració és tornar a assolir els 10.000 espectadors de l'any passat amb una proposta que els seus organitzadors recorden que és única a l'estat espanyol: en cap altre festival, artistes de renom fan concerts per a infants amb la durada i l'impacte acústic adequat per aquest públic. És una oportunitat perquè els més petits de casa puguin gaudir de la música en directe d'artistes del panorama musical actual.