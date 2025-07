El Teatre-Auditori de Sant Cugat canvia de nom i homenatja l'actriu Emma Vilarasau

El Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès canvia de nom en honor a l'actriu Emma Vilarasau, filla del municipi i recent guanyadora d'un premi Gaudí a la millor interpretació femenina per 'Casa en flames'. L'Ajuntament del municipi ho ha fet oficial aquest dimarts al vespre en el marc de la presentació de la nova temporada artística de tardor-hivern.

El que fins ara s'anomenava Teatre-Auditori de Sant Cugat, ha anunciat que el canvi de nom va acompanyat també d'una nova imatge gràfica, obra de l'estudi La Casa de Carlota & Friends, que compacta i reinterpreta el perfil de l'edifici. La voluntat de la ciutat amb el rebateig és retre homenatge a l'actriu santcugatenca com a reconeixement a tota una vida dedicada a la interpretació.

Aquest dimarts també s'ha donat el tret de sortida a la nova temporada artística. El nou Teatre-Auditori Emma Vilarasau tindrà 34 espectacles i més de mig centenar de funcions.

En música hi destaquen les actuacions musicals de Salvador Sobral, Maria Callas, Els Pets o Tarta Relena, així com els concerts simfònics amb obres de Rakhmàninov, Txaïkovski i Mozart. D'altra banda, en teatre s'ha programat Un déu salvatge o Del fandom al troleig, i en dansa passaran per l'equipament vallesà el Ballet de Barcelona o el Malandain Ballet Biarritz. Finalment, pel que fa a grans esdeveniments, el teatre tornarà a acollir el festival Petits Camaleons, així com 14 funcions del musical 'Mamma mia!'.