Festa Major de Mira-sol 2025: programació i novetats

El barri de Mira-sol, a Sant Cugat, ja ho té tot a punt per viure una Festa Major plena de música en directe, gastronomia i tradició que omplirà els carrers de la ciutat d'alegria el cap de setmana del 4, 5 i 6 de juliol. Ho farà amb una programació per impulsar la cohesió del barri i que, enguany, incorpora importants com el primer Concurs d’Arrossos, el karaoke infantil o la Gimcana de proves pels més menuts de la casa.

L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha destacat la tasca de les entitats per organitzar aquesta festivitat i també la capacitat d'aportar noves propostes any rere any. “Les activitats d’aquesta Festa Major de Mira-sol reflecteixen l’energia i la vitalitat d'un barri que estima les seves arrels i alhora sap obrir-se a propostes noves i creatives”, ha declarat.

Programació 2025

Divendres 4 de juliol arrenca la Festa Major de Mira-sol, a les 20 hores, els carrers s’ompliran de color i tradició amb la cercavila de capgrossos i gegants, organitzada per l’AFA de l’IE Catalunya, que recorrerà el camí de Sant Cugat al Papiol, el passeig del Roser i finalitzarà al pati del Casal de Mira-sol. A la mateixa hora, al pati del Casal, es donarà el tret de sortida oficial a la festa amb el pregó a càrrec de l’Associació de Veïns de Sant Joan de Mira-sol.

A les 21 hores, s'interpretarà l'obra de teatre La importància de ser Frank, d’Oscar Wilde, representada per la companyia Mira-sol Teatre. Es tracta d'una comèdia d’embolics que parla amb humor sobre la identitat i la sinceritat. La representació tindrà lloc al Teatre del Casal i cal fer reserva prèvia.

La nit continuarà amb el Correfoc d’Esperit Jove, a les 22:30 hores, una proposta familiar a càrrec dels Diables de Sant Cugat que recorrerà diversos carrers del barri. A les 23 hores, el grup de versions La Oreja de TikTok farà ballar el públic amb una selecció de cançons, i a la 1 de la matinada la festa continuarà amb un DJ que portarà els millors èxits d’ara i de sempre fins ben entrada la matinada.

Dissabte 5 de juliol començarà amb el Mercat de Pagès, de 9 a 14 hores, i un esmorzar de forquilla amb tomàquet mandó. També hi haurà un taller sobre varietats de tomàquet, un tast de vins locals i música en viu al carrer Mallorca. Paral·lelament, se celebrarà el torneig familiar de futbol al camp del CFU Mira-sol BACO, i a partir de les 11 hores els més petits podran gaudir de la gimcana infantil i de diversos tallers, com el de capgrossos i el de percussió ibèrica.

A la tarda, a partir de les 17 hores, es disputarà el campionat de petanca i el torneig de futbol veterans masculí. A les 17:30 hores, el Casal acollirà partides simultànies d’escacs, mentre que a les 18 hores hi haurà dues propostes teatrals: Les dones i el bandoler amb la cia i Cantem contes en família, per als infants. A les 18:30 hores, es farà una "escape room" al carrer que tractarà sobre una invasió alienígena i comparà amb eines realitat augmentada.

A la nit, a les 19:30 hores, les sardanes ompliran el pati del Casal amb la Cobla Contemporània. A les 21:15 hores començarà el sopar popular de carmanyola amb karaoke infantil, i a les 22:30 hores serà el torn del karaoke d’adults. La festa de dissabte culminarà amb la Nit de ball a les 00:30 hores, a ritme de Tapeo Sound System.

Diumenge 6 de juliol s’iniciarà amb el torneig de futbol veteranes femení, de 9 a 14 hores. A les 10:30 hores, tothom està convidat a la passejada sobre rodes per diversos carrers del barri, amb sorteig d’un patinet inclòs. A les 11:30 hores, la festa de l’aigua refrescarà el matí amb jocs i inflables. A la mateixa hora s’iniciarà el primer concurs d’arrossos, i a les 12 hores el Cos de Dansa de l’Esbart Sant Cugat oferirà una actuació commemorativa pels seus 50 anys.

A la tarda, de 17 a 20 hores, el Casal acollirà un ball per a la gent gran, i a les 18 hores es representarà l’obra Mans quietes, una crítica sarcàstica sobre el llenguatge políticament correcte, a càrrec de Teatre a l’Ombra. A les 19:30 hores, la pista es tenyirà de colors amb la Festa Holi, mentre que l’Hort de Mira-sol obrirà portes per donar a conèixer el seu projecte. Finalment, a les 21 hores, la festa clourà amb la clàssica Nit d’havaneres i rom cremat, protagonitzada pel grup Els Cremats, al pati del Casal.