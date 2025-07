Set detinguts en inspeccions policials i laborals a Terrassa, Rubí i Sant Cugat

La Policia Nacional, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball, ha detingut set persones en sis operatius contra la vulneració dels drets laborals de persones migrants a establiments i obres de Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès. La investigació va començar el passat mes de gener i va acabar al maig. En total, s'han identificat 90 persones.

L'objectiu dels dispositius era "prevenir i esclarir possibles il·lícits penals i infraccions administratives" així com protegir els drets de les persones migrants, segons ha explicat el cos policial.

La majoria dels identificats eren estrangers extracomunitaris

Durant la investigació es van fer 18 inspeccions: 16 en establiments comercials i dues en obres que no tenien permís administratiu. Es van identificar 90 persones, la majoria de les quals eren estrangeres extracomunitàries.

Pel que fa als set detinguts, aquests acumulaven set antecedents policials per diversos delictes, la majoria per tràfic de drogues. La Policia Nacional ha iniciat els tràmits per expulsar-los, ja que se'ls acusa d'haver comès una infracció greu segons la Llei d'Estrangeria.

D'altra banda, els dispositius també van permetre la Inspecció de Treball aixecar diferents actes a comerciants i petits empresaris per tenir contractades persones sense estar donades d'alta. També les policies locals han tramitat diverses infraccions per qüestions relacionades amb la salubritat dels establiments.