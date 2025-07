Totes les activitats dels centres cívics de Terrassa durant aquest juliol

"Manualitats al teu aire": ganxet i punt de mitja. Activitat organitzada per l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts. El dimarts 8 de juliol de 17.15 a 19.30 h .

Hort Urbà, organitzat per l'Associació de veïns i veïnes de Can Parellada per la Unitat del Nostre Barri. El dimarts 22 de juliol de 18.30 a 20 h.