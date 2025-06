Dansa i teatre en català: l'aposta de la nova temporada de la Factoria Cultural de Terrassa

La Factoria Cultural de Terrassa (LaFACT) ja té a punt la seva programació per a la temporada de tardor, que s’estendrà del 13 de setembre fins al 16 de gener. Amb un total de 35 espectacles, l’equipament cultural reafirma el seu compromís amb la projecció artística en totes les disciplines: dansa, música clàssica, teatre, concerts, tributs, propostes familiars i òpera.

Després d’una temporada passada (gener-juny) amb més de 30.000 espectadors i una ocupació mitjana del 81%, que s'ha enfilat fins al 91% en les propostes de dansa, LaFACT torna amb una oferta pensada per a un públic ampli, tant en edats com en interessos.

Dansa: del clàssic al contemporani

La 42a Temporada BBVA de Dansa s’obrirà amb Josué Vivancos el 13 de setembre i continuarà amb el Ballet de Barcelona (27 de setembre). Un dels plats forts serà Lost Letters (25 d’octubre), amb Lucía Lacarra i Matthew Golding. Els dies 8 i 9 de novembre, la Gala Internacional de Dansa reunirà estrelles del Bolxoi, el Dutch National Ballet i l’Staatsballett Berlin. Com a producció pròpia, es presentarà Dancing Beethoven (28 de novembre) i no hi faltarà el clàssic familiar El Trencanous (13 i 14 de desembre), a càrrec del PAR en Dansa.

Música clàssica i òpera

L’Orquestra Simfònica del Vallès oferirà quatre concerts destacats, incloent-hi La Patètica de Txaikovski (21 de setembre) i Missa Solemnis de Beethoven (23 de novembre). També hi haurà lloc per a les bandes sonores de terror (3 d’octubre) i el tradicional Festival de Valsos i Danses per Sant Esteve. L’òpera arribarà amb una versió especial de Carmen (16 de gener), en una proposta benèfica dirigida pel terrassenc Joan Martínez Colás.

Teatre en català: més presència i grans noms

LaFACT amplia l’oferta de teatre en català amb cinc muntatges recents:

Cunyades (20 de setembre)

Bona Gent amb Quim Masferrer (18 d’octubre)

Mesures Extraordinàries amb Mercè Arànega (2 de novembre)

Les Mares amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera (16 de novembre)

Un sogre de lloguer amb Joan Pera (27 de desembre).

Espectacles familiars i musicals

La programació familiar inclou el musical Coco, ¡recuérdame! (14 de setembre), Vaiana (19 d’octubre) i Un siglo de magia (30 de desembre), homenatge als 100 anys de Disney. També hi haurà circ amb el Gran circ acrobàtic xinès (26 d’octubre) i el Circ de l’Any de Tub d’Assaig 7’70 (10 de gener).

En l’àmbit màgic, Dakris torna amb El mago invisible (28 de setembre) i De Muggle a Mago (28 de desembre) promet encantar els fans de Harry Potter.

Tributs i concerts

Els nostàlgics podran gaudir de tributs a Abba (11 d’octubre), Chavela Vargas (24 d’octubre) i Adele (21 de novembre), mentre que Pau Vallvé presentarà el seu nou disc Agorafília (15 de novembre). El concert nadalenc Soulful Christmas (29 de desembre) tancarà l’any amb soul, groove i jazz.

Humor, flamenc i pop

Altres cites destacades inclouen els monòlegs d’Ángel Martín(4 d’octubre) i Paz Padilla (10 d’octubre), així com la paròdia ¿Buscas pareja? (30 de novembre). En música espanyola, passaran per l’escenari Paco Candela (5 d’octubre) i Lorenzo Santamaría(11 d’octubre), que es retira dels escenaris.

Adrià Fornés, director cultural de LaFACT, destaca que “aquesta temporada manté una gran diversitat per a tots els públics, amb una clara aposta per la dansa i la música clàssica, i una consolidació del teatre en català”.