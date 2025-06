Festa Major de Terrassa 2025: programa i novetats

Terrassa es prepara per celebrar la seva Festa Major 2025. Se celebrarà del 4 al 9 de juliol, arriba carregada de novetats i amb una programació que inclou prop de 340 activitats per a tots els públics, repartides en una vintena d’espais arreu de la ciutat.

L’acte d’inici tindrà lloc el 4 de juliol amb la tradicional Baixada del Drac i els actes protocol·laris al Raval de Montserrat, mentre que el gran Castell de Focs del 9 de juliol tornarà a posar punt final a la festa des de la cruïlla entre les avingudes Abat Marcet i Josep Tarradellas, amb una aposta destacada per l’accessibilitat, prioritzant la llum i el color per sobre del soroll.

El pregó de Festa Major anirà a càrrec del bomber Xavi Casas, conegut activista cultural i participant habitual del Carnestoltes. A més, els Geganters de Terrassa, que celebren el 175è aniversari dels Gegants Vells i 75 anys dels Gegants Nous, tindran l’honor de portar el penó de Festa Major durant el seguici d’autoritats, acompanyats per la Penya Barcelonista 1900, en el seu 70è aniversari.

Nous espais i més inclusivitat

Una de les principals novetats és la incorporació de l’amfiteatre del parc de Sant Jordi com a nou escenari per acollir sessions de cinema a la fresca i espectacles de petit format. A més, la festa serà més inclusiva que mai: s’oferiran intèrprets en llengua de signes catalana en els actes institucionals, motxilles vibratòries per a persones amb discapacitat auditiva, bucles magnètics i espais tranquils identificats al programa.

Gran cartell musical i aposta pel talent local

El cartell musical torna a ser un dels grans reclams, amb actuacions d’artistes com Chambao, Miki Núñez, Buhos, Doctor Prats, Lildami, Flashy Ice Cream o Cantores de Híspalis. L’Ajuntament manté també una aposta decidida pel talent local, amb presència de grups terrassencs com Kora, Spectra, La Pandilla o Kalabongó, entre molts altres.

Cultura popular, esport i activitats familiars

No hi faltaran els actes tradicionals com la Cercavila, el Ball de Plaça o la Diada Castellera, que aquest any comptarà amb la participació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls com a convidada. L’edició també inclourà la Fira d’Artesans, la Fira del Disc, la Festa Major Familiar al parc de Vallparadís, així com esdeveniments esportius com la Pedalada Popular i la Cursa Atlètica Popular.

Cap a una nova Festa Major més segura i participativa

Amb la vista posada en l'edició de 2026, ja s’han començat a aplicar modificacions als Protocols de Festa Major, com l’avançament dels actes de diumenge al matí per evitar les hores de més calor. A més, s’instal·laran tres punts Lila i+ i parelles itinerants per garantir la seguretat i donar suport als assistents. Amb una programació diversa, oberta i compromesa amb la inclusió i la participació ciutadana, Terrassa es prepara per viure una Festa Major vibrant i accessible, pensada per a tothom.

Pel que fa al transport públic, TMESA mantindrà el servei nocturn amb parades a demanda, i els FGC oferiran servei ininterromput del 4 al 6 de juliol.