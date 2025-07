El Cinema Catalunya de Terrassa ofereix dues sessions a la fresca al parc de Sant Jordi

El Cinema Catalunya de Terrassa celebrarà el vint-i-cinquè aniversari com a equipament municipal amb una doble sessió de cinema a la fresca gratuïta. Serà aquest divendres 4 de juliol, en el marc de les activitats del primer dia de Festa Major de Terrassa. A la zona de l’amfiteatre del parc de Sant Jordi s’hi instal·larà una gran pantalla per poder-hi projectar dues pel·lícules que tenen un significat especial per al públic terrassenc.

A les 22 hores començarà Casa en flames, un film que ha batut rècords de públic. Aquesta gran acollida també es va donar a Terrassa, on més de 12.000 persones van passar per la sala del carrer Sant Pere durant les disset setmanes que va estar en cartellera. Així va ser com aquesta comèdia catalana, dirigida per Dani de la Orden i protagonitzada per Emma Vilarasau, es va convertir en la pel·lícula més vista al Cinema Catalunya al llarg d’aquests últims 25 anys de gestió municipal.

Un altre film que ha deixat empremta al Cinema Catalunya és La mesita del comedor, que es projectarà passada la mitjanit, a dos quarts una. La sessió, a més, comptarà amb una breu presentació a càrrec del director, Caye Casas. De fet, segons ha informat el Cinema, es podria donar la situació de veure Caye Casas presentant la pel·lícula com a flamant Capgròs de l’Any, ja que és un dels candidats d’aquesta Festa Major i la decisió s’haurà conegut durant aquella mateixa tarda.

El dia de l'estrena del film La mesita del comedor en exclusiva, a finals de novembre del 2023, el director terrassenc va omplir de gom a gom la sala gran, acompanyat dels protagonistes de la trama. Mesos després, la pel·lícula va fer un salt a la fama a escala mundial, després d’un missatge ple d’elogis a les xarxes socials publicat per l'escriptor Stephen King, un referent internacional del gènere del terror.

La mesita del comedor és un thriller psicològic amb tocs d’humor negre que va ser rodat íntegrament a Terrassa, concretament en un habitatge situat molt a prop del parc de Sant Jordi. La pel·lícula va deixar també un molt bon record entre el públic de l’última edició de Les 12h Fantàstiques i va omplir la sala gran per segona vegada.

Entrada lliure

L’entrada per a les dues sessions de cinema a la fresca és lliure i gratuïta, tot i que es demana accedir amb una certa antelació a la zona habilitada per al públic assistent. L’amfiteatre del parc de Sant Jordi comptarà amb cadires per seure amb més comoditat i també s’oferirà servei de bar amb begudes i snacks a través d’una "food-truck". D’aquesta manera, el Cinema Catalunya vol sumar-se a les activitats de Festa Major per commemorar un any especial per a la seva història.

Surten a la venda els abonaments per Les 12 hores Fantàstiques

D’altra banda, el cinema municipal també ha informat que a partir d’aquest dimarts 1 de juliol ja estan a la venda els abonaments per a la sisena edició de Les 12 hores Fantàstiques. La marató de cinema fantàstic i de terror se celebrarà el dissabte 25 d’octubre, amb 6 pel·lícules i moltes sorpreses durant tota la jornada, com ja és habitual.

Els abonaments es poden adquirir tant a taquilla com a la web del Cinema Catalunya a un preu especial de 21 euros durant el mes de juliol. A partir d’agost i fins al 30 de setembre valdran 23 euros. Durant l’octubre, però, el preu per veure totes les pel·lícules serà de 25 euros. Aquest any entre la selecció de films hi destaquen títols tan emblemàtics com Willow, La cosa o 28 días después.