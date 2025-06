Fer una donació i gaudir de la gastronomia a Terrassa: així és la proposta del Banc de Sang

El Banc de Sang i Teixits ja ha començat la campanya d’estiu per aconseguir que les reserves de sang es mantinguin estables durant juliol i agost. Són dos mesos de l'any mesos de l’any en els quals es fa més complicat aconseguir donacions a causa del canvi d’hàbits de la ciutadania per les vacances i la calor. Tant és així, que les donacions que poden arribar a baixar fins a un 30%.

Per fomentar les donacions, el Banc de Sang de Terrassa i l'influenciador gastronòmic d'Instagram Héctor Vázquez han engegat una campanya que ofereix la possibilitat als donants la possibilitat de compartir un estiu gastronòmic amb qui vulguin, amb la participació en el sorteig d’obsequis gastronòmics per a dues persones. Aquesta iniciativa, que inclou el sorteig de lots i d'àpats, s'ha fet amb la col·laboració de diferents establiments gastronòmics locals, que oferiran als donants terrassencs.

Tot seguit a LaTorredelPalau fem una llista dels establiments i les experiències que se sortejaran cada mes.

El mes de juliol

La Xicra Pastisseria: Esmorzar per a dues persones.

per a dues persones. Tecavins: Vermut per a dues persones.

per a dues persones. - Kalinka: Khachapuri per emportar.

per emportar. - Sports Bar: Dues pizzes per emportar o menjar al local.

per emportar o menjar al local. L’Origen del vi: Dues copes de vi i tapes d’acompanyament.

El mes d'agost

La Xicra Pastisseria: Un pastís per emportar.

per emportar. Tecavins: Vermut per a dues persones.

per a dues persones. Kalinka: Khachapuri per emportar.

Don Corleone: Dinar o sopar per a dues persones: 2 pizzes, 2 begudes i postre per compartir.

per a dues persones: 2 pizzes, 2 begudes i postre per compartir. Casa Gispert: Un lot de productes.

«Com un amor d’estiu, salvar vides no s’oblida»

Enguany, la campanya de donacions de sang per a l'estiu porta el títol “Com un amor d’estiu, salvar vides no s’oblida” i vol transmetre la idea que donar no deixa indiferent ningú i, a la vegada, busca estimular la donació en companyia ja sigui amb la parella, els amics, familiars o companys de feina. El Banc de Sang es planteja com a objectiu arribar a les 40.000 donacions durant aquests dos mesos per cobrir la necessitat de sang als hospitals, que es manté com a la resta de l’any.

Amb la campanya d'enguany es fa una crida especial als donants de sang i plasma a venir amb persones que estimin, que tinguin al voltant, i a fer que la donació, com un amor d’estiu, sigui una experiència inesborrable. "El missatge de l’estiu fa una clara referència al contingut solidari i emotiu que comporta el gest de dedicar vint minuts de la vida a donar sang i recorda que donar, deixa una empremta en algú per sempre, com alguns amors d’estiu", han expressat des del Banc de Sang.