La policia municipal de Terrassa serà la primera de Catalunya en implementar un comunicador

La tinenta d'alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, i el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, han presentat aquest matí el llibret comunicador que haurà d'afavorir l'accessibilitat cognitiva en la tasca policial i que té per objectiu facilitar la interacció entre persones amb dificultats de comunicació i els cossos de seguretat, especialment la policia.

Es tracta del primer comunicador accessible que s'implementa a un cos policial de Catalunya, un recurs basat en pictogrames i lectura fàcil que destaca pel seu caràcter pioner, inclusiu i innovador en l'àmbit de l'accessibilitat comunicativa.

El llibret està pensat per facilitar la comunicació entre el cos policial i persones amb capacitats diverses, com dificultats en la comunicació oral, trastorns de l'espectre autista o discapacitat intel·lectual, però també per aquelles persones nouvingudes que encara no dominen la llengua, persones grans i persones amb dificultats auditives o del llenguatge.

Aquest recurs estarà disponible a totes les patrulles, motocicletes i a la prefectura, així com en dispositius mòbils, per tal que els agents el puguin fer servir en qualsevol intervenció en què sigui necessari.

Meritxell Lluís ha destacat en un comunicat que "l'impacte social d'aquest projecte és significatiu perquè promou l'autonomia personal, redueix les barreres de la ciutadania independentment de les seves capacitats comunicatives i millora la inclusió efectiva en contextos en què cal trobar alternatives al llenguatge oral".

Per a Xavier Cardona, "aquesta iniciativa reforça un missatge molt important que volem transmetre a la ciutadania: la seguretat i la protecció són per a tothom. Sense exclusions". A més, "estem construint una policia que entén que la diversitat és una riquesa, no un obstacle. La implementació del comunicador és el reflex d'una policia moderna, compromesa amb els valors d'igualtat i inclusió que defineixen la nostra societat democràtica", ha sentenciat.

El projecte Terrassa Amplia la Mirada

La iniciativa, liderada pel Servei de Capacitat Diverses i Accessibilitat i la Policia Municipal, sorgeix de les formacions per a personal municipal "Posa't al meu lloc", en què es recreen situacions quotidianes per posar-se en el lloc de persones amb algun tipus de discapacitat i així poder experimentar en primera persona les sensacions i problemàtiques que afronten.

A partir d'aquestes jornades, personal de la prefectura va mostrar interès en l'ús de pictogrames i en la voluntat de fer servir comunicadors en la seva tasca diària, als punts d'informació, comissaries i patrullatges.

La proposta s'emmarca en el projecte Terrassa Amplia la Mirada i s'ha desenvolupat de manera col·laborativa amb les entitats L'Heura, Prodis, LaFACT, l'Associació Daus i l'escola Santa Joaquima de Vedruna, que han participat de manera proactiva en l'elaboració dels materials i en la seva validació cognitiva per tal de crear un comunicador que satisfés les necessitats de la policia municipal en l'atenció a la ciutadania.

El producte resultant és una adaptació del «Cuaderno de Comunicación con pictogramas para situaciones de Emergencia y en comisaría» elaborat per la Policia Nacional i el Centre Aragonès de la Comunicació Augmentativa i Alternativa (ARASAAC), que cedeix els pictogrames.