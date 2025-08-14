S'obren els centres cívics Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany i Avel·lí Estrenjer com a refugis climàtics

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha posat en situació de prealerta el Pla d'Emergència Municipal per calor intensa atenent el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Tenint en compte aquesta situació, l'Ajuntament obrirà de manera excepcional tres centres cívics municipals climatitzats els pròxims divendres 15, dia festiu, i dissabte 16; en horari ininterromput de 10.30 h a 18.30 h.
Es tracta del Centre cívic Montserrat Roig, situat al Districte 2; el Centre cívic Maria Aurèlia Capmany, al districte 4, i el Centre cívic Avel·lí Estrenjer, al districte 5.
A més, es contemplen altres mesures com els avisos als responsables dels grups d'actuació, alertar als serveis municipals que en cas que es confirmin les prediccions meteorològiques apliquin els seus protocols per onada de calor i s'activin els serveis municipals potencialment involucrats; contacte permanent amb el CECAT; i informació actualitzada a la població.
També es realitza una especial vigilància de les persones més grans de 80 anys sense suport familiar o recursos i als malalts crònics; la supervisió de persones amb capacitats diverses que afectin les capacitats motores o cognitives que els impedeixi hidratar-se; i es fa seguiment especial de les persones amb indefensió i vulnerabilitat social.
Des del Consistori, també es recomana, especialment a la població més vulnerable, no sortir de casa a les hores de màxima insolació.
Segons informa el CECAT aquest episodi de calor intensa que afecta el Vallès Occidental, i que preveu un risc moderat per avui 14 d'agost, i divendres i dissabte des de les 8 h del matí a les 20 h del vespre.
D'altra banda, els Agents Rurals han comunicat que, a conseqüència de les actuals condicions meteorològiques, a partir d'avui correspon posar el Pla Alfa en Nivell 2 al nostre municipi.