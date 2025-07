L'Ajuntament sanciona al titular d'una empresa de buidatge de pisos

L'Ajuntament de Terrassa ha obert un expedient sancionador al propietari d'una empresa, suposadament especialitzada en el buidatge de pisos i locals, per l'abocament incontrolat de material, roba i mobles, procedent de l'interior d'habitatges que s'havien buidat.

Els mobles van ser detectats pels serveis d'inspecció del Servei de Medi Ambient els mesos de febrer i març de 2025 i van haver de ser recollits per part d'Eco Equip, el servei especialitzat que recomana l'Ajuntament. En ambdós casos es tractava d'una empresa que havia estat contractada per les persones propietàries de dos habitatges situats, respectivament, als carrers de l'Historiador Cardús i d'Olot.

L'empresa estava directament vinculada a prop d'una desena de pàgines web especialitzades en aquesta matèria. L'Ajuntament ja li havia obert un altre expedient sancionador per una acció semblant detectada a la bateria de contenidors situada al carrer de Germà Joaquim a Wilson.

Pel regidor de neteja i residus, Xavier Cardona, la responsabilitat i la col·laboració ciutadana són molt importants. «Tenim un servei gratuït de recollida de mobles, dues deixalleries municipals i una deixalleria mòbil que cobreixen les necessitats de la ciutadania, però vull agrair, també, a les persones que en fan un ús responsable separant bé els residus a casa i deixant-los al contenidor corresponent».

La sanció prevista per a aquesta infracció greu pot anar de 2.001 euros fins a 100.000 euros, segons l'article 109.1.b) de la Llei 7/2022 de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. La multa proposada és de 6.000 euros per la repercussió de l'abocament atès el volum, la quantitat i la naturalesa dels residus, també per la superfície afectada i l'existència d'intencionalitat.

L'Ajuntament recorda en un comunicat que, en cas de necessitar contractar una empresa de buidatge de pisos, cal assegurar-se que proporciona totes les dades de l'empresa, així com els justificants de gestió dels residus corresponents.

D'altra banda, pel que fa al mobiliari i altres voluminosos s'han de dipositar a la deixalleria i, en cas que no sigui possible s'ha de trucar al telèfon gratuït que té Eco Equip de recollida, el 900 720 135, per concertar el dia i l'hora en què s'ha de deixar per fer la retirada.